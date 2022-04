Fiorentina-Empoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Fiorentina si rintana nel suo fortino per cominciare un mese determinante nell’economia della stagione. Al “Franchi”, dallo scorso 24 ottobre, i viola hanno conquistato 26 punti in 11 partite, miglior squadra come rendimento casalingo nel periodo a pari merito con l’Inter. Ma il derby dell’Arno, arrivato complessivamente alla sua ventinovesima edizione, ha riservato più gioie all’Empoli, che ha vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti. Diverso è comunque l’approccio nell'analisi dei risultati recenti e della collocazione in graduatoria, con cui le due formazioni si presentano all’appuntamento: i padroni di casa sono ottavi – con una gara in meno – ed in piena bagarre nella lotta per la conquista di uno slot europeo. Gli ospiti viaggiano in acque tranquille, ma non vincono da metà dicembre, cioè dal tris di affermazioni conseguito battendo in nove giorni Udinese, Napoli in trasferta ed Hellas al “Bentegodi” in occasione del secondo turno di Coppa, risultando ora la formazione che nel massimo campionato attende i tre punti da più tempo (tredici turni, nel corso dei quali sono arrivati sette pareggi e sei battute d’arresto)

Fiorentina- Empoli , le scelte di Italiano

Bonaventura costretto ad alzare bandiera bianca per noie al ginocchio, mentre Piatek è in ripresa ma lascerà con ogni probabilità la maglia da titolare a Cabral, il quale in attacco sarà affiancato da Ikoné e Gonzalez (in vantaggio sul serrato ballottaggio con Sottil e Saponara). A centrocampo Torreira in cabina di regia, ai lati Castrovilli ed uno tra Maleh e Duncan. Più delineata la situazione sul pacchetto arretrato: Terracciano a difendere la porta, Odriozola e Biraghi terzini e la coppia composta da Milenkovic ed Igor al centro.

Fiorentina- Empoli , le scelte di Andreazzoli

La squalifica di Parisi dà spazio a Cacace sulla corsia sinistra, mentre sulla destra probabile rilancio di Stojanovic. La linea a protezione di Vicario si completerà con Romagnoli e Viti (in vantaggio su Luperto nel ballottaggio). Centrocampo a tre con Zurkovski, Asllani e Bandinelli, mentre sulla tre quarti agiranno Bajrami e Di Francesco ad innescare l’unica punta Pinamonti, alla sua centesima gara in A. Possibile chance per Henderson, fruibile sia nella linea mediana al posto di Bandinelli che tra le linee con l’eventuale sacrificio di Di Francesco.

Fiorentina- Empoli , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Empoli (4-3-2-1): Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Cacace, Zurkowski, Asllani, Bandinelli, Bajrami, Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

Fiorentina- Empoli , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Empoli sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.