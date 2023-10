Fiorentina-Ferencvaros, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Il pareggio ottenuto a Genk nel debutto in Conference non lascia molte alternative alla Fiorentina, in striscia positiva da cinque partite (dieci punti nelle ultime quattro uscite di serie A) e tuttora imbattuta davanti ai propri tifosi. Contro i campioni di Ungheria del Ferencvaros occorre una vittoria, nell’ottica del raggiungimento del primo posto nel Gruppo F che garantirebbe subito il lasciapassare per la fase ad eliminazione diretta della competizione. I magiari, guidati da Dejan Stankovic, non vanno però sottovalutati: “scottati” dall’eliminazione a sorpresa nei preliminari di Champions League (per mano del Klaksvik, detentore del titolo delle Isole Far Oer), hanno vinto e convinto nelle qualificazioni di Conference demolendo gli irlandesi dello Shamrock Rovers e ripetendosi a suon di gol con i maltesi dell’Hamrun Spartans ed i lituani del Zalgiris, per poi inaugurare la fase a gironi vincendo in rimonta coi serbi del Cukaricki. Ammontano complessivamente a dieci le vittorie consecutive delle “Aquile Verdi” nelle varie competizioni a cui partecipano, segnale di uno stato di forma e di fiducia al di là di ogni ragionevole dubbio. Per la Fiorentina, la necessità di fare bottino dando anche seguito alla tradizione positiva contro le squadre ungheresi, incrociate finora sei volte in Europa con un bilancio di cinque vittorie (le ultime due col Debrecen, nella Champions 2009/2010) ed un pareggio.

Fiorentina-Ferencvaros, le scelte di Italiano

Il tecnico dei gigliati ha già sciolto il dubbio in porta, dove prenderà posto Christensen che rileverà Terracciano. Cauto ottimismo per Biraghi, alle prese con i postumi della distorsione alla caviglia che lo ha fermato: potrebbe rientrare con il ballottaggio aperto a destra tra Kayode (favorito) e Parisi, mentre al centro Ranieri ritornerà titolare dando il cambio ad uno tra Milenkovic e Martinez Quarta. Diga mediana con il probabile utilizzo di Maxime Lopez e Mandragora, mentre in avanti prende campo l’ipotesi Nzola dal 1’, andato in rete nel match di campionato con il Cagliari ed in vantaggio su Beltran. Sulla trequarti possibile chance dall’inizio per Barak (a staffettare con Infantino) per concedere riposo a Bonaventura: difficile rinunciare al momento a Nico Gonzalez, il quale spingerebbe in panchina uno tra Sottil e Kouame, comunque candidati entrambi ad un posto nell’undici di partenza.

Fiorentina-Ferencvaros, le scelte di Stankovic

Per il match del Comunale, l’allenatore serbo potrebbe ricorrere alla coppia centrale difensiva tenuta a riposo negli ultimi dieci giorni, formata da Cissé e Mmaee che scalzerebbero Abena e Wingo, utilizzati nelle scorse due uscite di campionato. La retroguardia a protezione di Dibusz si completerebbe con Ramirez a sinistra e Botka che potrebbe far rifiatare il pluriutilizzato Mackreckis. Nel pacchetto di mischia i favoriti restano Abu Fani e Sigér, con l’alternativa costituita da Ben Romdhane; il vertice offensivo sarà Varga – capocannoniere della squadra – supportato sulla trequarti dal trequartista Zachariassen e dagli esterni Marquinos e Owusu. Possibile anche l’impiego del talentino Lisztes (di proprietà dell’Eintracht Francoforte), mentre il punto di domanda è rappresentato da un Adama Traoré con già dieci reti all’attivo ma sparito dai radar da metà settembre.

Fiorentina-Ferencvaros, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Mandragora, Sottil, Barak, N. Gonzalez, Nzola. All. Italiano

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz, Botka, Mmaee, Cissé, Ramirez, Abu Fani, Sigér, Owusu, Zachariassen, Marquinos, Varga. All. Stankovic

Fiorentina-Ferencvaros, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Ferencvaros, in programma giovedì 5 ottobre alle 21 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.