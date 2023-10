Fiorentina, verso il Napoli: Italiano prova un nuovo blitz limitando il turnover

E’ una Fiorentina che si alza sui pedali quella che concluderà il tour de force a cavallo tra settembre ed ottobre. Lo ha già fatto nella seconda gara di Conference League con il Ferencvaros, riacciuffata per i capelli dopo il doppio svantaggio maturato ad inizio secondo tempo, rimonta che ha evitato la medesima partenza “zavorrata” della scorsa edizione (la quale cominciò col pareggio con i modesti lettoni del Riga e la netta sconfitta in Turchia contro il Basaksehir). E lo dovrà fare anche al “Maradona”, in quella che costituirà la settima partita in tre settimane prima di una sosta benedetta, necessaria per tirare il fiato. Non è tanto la classifica ad aumentare la pendenza della strada, visto che i partenopei sono a quota 14 esattamente come i viola, ma più che altro lo stato di salute di un Napoli reduce da un doppio poker in campionato e da una sconfitta in Champions maturata dopo aver dato filo da torcere al Real Madrid, a cui solo una beffarda e rocambolesca autorete ha spianato la strada.

Contro i campioni d’Italia, non dovrà essere certo il volto presentato nel primo tempo contro i magiari ad essere mostrato. In questa circostanza, quel turnover da sempre – per scelta e per necessità – una costante nell’approccio alla stagione di Italiano non ha prodotto gli effetti sperati. Un Biraghi forse non ancora pronto apparso in affanno, Maxime Lopez e Sottil si sono rivelati sottotono, come del resto un Beltran ancora a secco di reti. E non è un caso che la Fiorentina abbia cambiato marcia con i correttivi apportati al momento delle sostituzioni: il talismano Barak – altra rete pesante, che ha spalancato le porte alla rimonta – l’utilissimo Ikoné (alla sua terza apparizione part-time dopo i problemi all’anca e decisivo nel recupero), più l’ormai imprescindibile Arthur hanno rappresentato il “booster” necessario per evitare un passo falso che avrebbe presentato un conto parecchio salato, in ottica qualificazione alla fase successiva.

Ora, il calendario prevede l’esame Napoli. Italiano sa come si fa a vincere al “Maradona”, avendolo fatto due volte sulla panchina viola in campionato e Coppa Italia ed una da allenatore dello Spezia. E per riprovarci, probabile che varerà un undici senza operare eccessive rotazioni: straordinari quindi per il pluriutilizzato Nico Gonzalez, per Bonaventura (fresco di convocazione in Nazionale) e Kayode, a centrocampo Arthur con Duncan ed in difesa Milenkovic nella coppia centrale più Parisi sulla sinistra. In avanti, toccherà nuovamente a Nzola, con l’auspicio che ritrovi maggiore confidenza col gol.