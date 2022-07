Fiorentina-Galatasaray, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prove tecniche di Europa per la Fiorentina. Il settimo posto ottenuto nello scorso campionato di serie A ha spalancato ai viola le porte di una delle tre manifestazioni continentali per club, nella fattispecie la Conference League, che per la formazione di Italiano scatterà con gli spareggi in programma il 18 ed il 25 agosto (si dovrà attendere il sorteggio dell’11, seguente alle partite del terzo turno di qualificazione). L’uscita di scena di Astana, Bate e Paok Salonicco ha permesso ai gigliati di essere ricompresi nell’urna delle diciassette teste di serie, schivando così nel primo turno avversari ostici come Villareal e West Ham United e Colonia.

Proprio nell’ottica del ritorno sul palcoscenico europeo, la Fiorentina testerà i suoi progressi al cospetto del Galatasaray, nell’amichevole in programma domenica 31 all’Untersberg Arena di Grödig, in Austria, con fischio d’inizio fissato per le ore 18. Per i viola è l’occasione di alzare l’asticella in questo precampionato, dopo le goleade delle prime tre uscite (7-1 al Real Vicenza con la cinquina di Jovic, 4-1 al Trento e 4-0 alla Triestina) contro un avversario al suo ultimo test match prima dell’avvio della Süper Lig, il massimo campionato turco, che metterà di fronte i giallorossi all’Antalyaspor nella giornata inaugurale del torneo. La precedente amichevole disputata dalla formazione allenata dall’ex Inter Okan Buruk si è conclusa con un pareggio contro la Salernitana: a segno anche Seferovi?, attaccante svizzero di origini bosniache arrivato al Galatasaray dal Benfica e portato per la prima volta in Italia – appena diciottenne – proprio dalla Fiorentina.

Soltanto due i precedenti, entrambi in sfide estive precampionato. Successo di misura per i turchi nella prima occasione, risalente al 2012, netta affermazione per la Fiorentina nel 2019, con un rotondo 4-1 (a segno Boateng su rigore, Sottil, Benassi ed il “Cholito” Simeone).

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La squadra viola sarà poi impegnata mercoledì 3 agosto alle 18 in amichevole opposta alla Nazionale Maggiore del Qatar. Infine, sabato 6 agosto concluderà la serie di test match affrontando in trasferta il Betis Siviglia allo Stadio Benito Villamarín.