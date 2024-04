Fiorentina-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Con un cospicuo ritardo dalla zona Europa, ma ancora in corsa per Coppa Italia e Conference League, la Fiorentina prosegue nel suo tour de force (nove partite in poco più di trenta giorni) ospitando il Genoa per invertire il trend negativo del 2024 in campionato. La squadra viola ha infatti vinto solo due delle 12 gare in Serie A da gennaio in avanti: solo Frosinone (una) e Salernitana (zero) hanno fatto peggio, raccogliendo nel complesso dieci punti (bottino migliore solo di quello messo in cassaforte da Sassuolo e Lecce, oltre da ciociari e campani). I rossoblù, in una comoda posizione della classifica spaccata più o meno esattamente in due, possono invece contare anche su una vocazione esterna favorevole, oltre che sulla tranquillità acquisita in un torneo a cui hanno poco altro da chiedere: Il Genoa è infatti uscito imbattuto da sette delle ultime otto trasferte di Serie A (tre vittorie e quattro pareggi), vincendo inoltre la più recente, 2-1 contro l’Hellas Verona. I precedenti sorridono ai padroni di casa: la Fiorentina ha perso solo uno degli ultimi 12 match di Serie A contro i liguri, il cui bilancio contempla sette pari e quattro vittorie dei toscani. Nel dettaglio, la Viola si è imposta in tutte le ultime tre gare contro il Grifone nel massimo campionato e l’ultima volta che ha registrato più successi consecutivi contro questa avversaria nel torneo risale al periodo tra il 1956 e il 1958 (cinque).

Fiorentina-Genoa, le scelte di Italiano

L’undici iniziale dei viola sarà soggetto ad un moderato turn-over, imposto dall’impegno in Conference League contro il Viktoria Plzen. In difesa, possibile quindi il ricorso a uno tra Faraoni e Kayode a destra e Parisi per Biraghi a sinistra, con il riposo concesso a Martinez Quarta che lancerebbe Ranieri e Milenkovic al centro della retroguardia schierata davanti a Terracciano. Sulla mediana si dovrebbe rivedere dal 1’ Maxime Lopez, al fianco di Duncan (con Mandragora come alternativa), il quale farebbe rifiatare Arthur e permetterebbe a Bonaventura di recuperare al meglio per giovedì. Nel pacchetto avanzato possibile rivoluzione, con Nzola che insidia la titolarità di Belotti, Barak al centro della trequarti in staffetta con Beltran, e come esterni offensivi Ikoné e Kouame che potrebbero prendere il posto di Nico Gonzalez e Sottil.

Fiorentina-Genoa, le scelte di Gilardino

L’allenatore del Grifone ha sempre nella “injured list” Matturro e Malinovskyi ma potrebbe recuperare Vitinha, alle prese con un problema alla gamba. Nessun dubbio sulla difesa che sarà governata da Bani con De Winter e Vasquez ai fianchi, così come in attacco con il rientro dalla squalifica di Retegui che sarà spalleggiato da Gudmindsson. Più incertezza nel pacchetto di mischia, dove si sistemeranno Badelj e Frendrup, con l’opzione Strootman percorribile nel caso Messias venga dirottato a tutta fascia al posto di Sabelli, mentre sull’altro versante resta vivo il duello tra Spence ed Haps. Tra i pali, c’è Martinez.

Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Duncan, Ikoné, Beltran, Kouame, Nzola. All. Italiano

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps, Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

Fiorentina-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Genoa, in programma lunedì 15 aprile alle ore 18,30 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.