Fiorentina-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’exploit di Coppa Italia contro il Napoli mette la Fiorentina nelle migliori condizioni per affrontare un Genoa scosso dall’ennesimo terremoto, causato dal nuovo cambio di guida tecnica (via Shevchenko, squadra a Konko in attesa dell’arrivo di Labbadia). I viola, con una gara in meno, possono infatti rientrare con una vittoria nel giro europeo, perlomeno in orbita Conference, sfruttando anche la serie positiva tra le mura amiche (sedici punti nelle ultime sei gare). I rossoblu, attualmente penultimi, non trovano invece il successo da ben 18 gare in serie A, sebbene i precedenti con i toscani siano motivo di conforto: ben 11 delle ultime 16 sfide nel massimo campionato sono terminate in parità (tre successi per i viola e due per i rossoblù negli altri cinque match), con una predominanza di 0-0. Sorvegliato speciale, ovviamente, Dusan Vlahovic: la punta serba è andata a segno in tutte le sue ultime sei presenze in campionato al “Franchi”: l’unico giocatore che ha realizzato con la casacca del club gigliato almeno una rete in sette gare interne di fila in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995) è stato Alberto Gilardino, tra agosto e dicembre 2008.

Fiorentina-Genoa, le scelte di Italiano

Il tecnico della formazione viola potrebbe rimescolare le carte, dopo le fatiche della Coppa Italia. Possibile l’inserimento nella lista dei convocati di Benassi e Sottil che sono rientrati in gruppo - a differenza di Martinez Quarta che darà forfait – ma non dovrebbero comunque finire nell’undici titolare. Le certezze dovrebbero essere rappresentate da Milenkovic e Biraghi in difesa, Bonaventura a centrocampo e Vlahovic-Gonzalez in avanti. Nel pacchetto arretrato Igor (in vantaggio su Nastasic) e Odriozola favoriti per una maglia dal 1’, più incertezza nella linea mediana: Torreira potrebbe rifiatare lasciando il posto a Pulgar, mentre un Maleh in eccellente stato di forma mette seriamente in discussione la titolarità di Duncan. In attacco c’è la tentazione Ikoné dall’inizio, a godere da terzo incomodo tra i due “litiganti” Callejon e Saponara. Piatek, ex di turno, sarà sicuramente della partita: possibile una staffetta con Vlahovic.

Fiorentina-Genoa, le scelte di Konko

Complicato fare previsioni sulle scelte della coppia Konko-Murgita, che potrebbe ripartire da un 3-5-2. In difesa, con la squalifica di Vasquez, troverebbero quindi posto Ostigard, Bani e il rientrante Criscito con Hefti e la new entry Calafiori a centrocampo a tutta fascia, ma è possibile anche l’utilizzo di Ghiglione a destra – ed il capitano rossoblu sul versante opposto – e Vanheudsen a contendere una maglia nel reparto arretrato. Al centro della mediana dovrebbe rivedersi Rovella (favorito su Portanova) insieme ad uno tra Melegoni e Sturaro ed a Badelj chiamato a fare gli straordinari. Imbarazzo della scelta davanti: accanto a Destro sgomitano Pandev, Caceido, Ekuban e Yeboah. Abbondanza che potrebbe anche suggerire un passaggio ad un 4-3-3 già provato dall’ex tecnico Shevchenko.

Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Ikoné. All. Italiano

Genoa (3-5-2): Sirigu, Ostigard, Bani, Criscito, Ghiglione, Badelj, Rovella, Sturaro, Calafiori, Destro, Yeboah. All. Konko

Fiorentina-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Genoa sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.