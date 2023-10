Fiorentina, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

La brillante affermazione ottenuta al “Maradona” contro il Napoli ha permesso alla Fiorentina di concludere nella miglior maniera il tour de force imposto dal calendario a cavallo tra settembre ed ottobre. Sette gare disputate in tre settimane e zero sconfitte per i viola, con ben tredici punti nelle cinque sfide valevoli per il campionato, con un clamoroso en-plein sfiorato che non ha preso forma per effetto del pareggio sul campo del Frosinone. Meno soddisfacente il cammino in Conference, visti i due pareggi contro Genk e Ferencvaros, che obbligheranno la squadra di Italiano a trovare la medesima continuità di vittoria vista in Serie A anche nella competizione continentale.

Riposo meritato, insomma, ma non per tutti. Saranno infatti nove i giocatori della Fiorentina a rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali in questa sosta per i club. Tre raggiungeranno il ritiro dell’Argentina, che sarà in campo per la terza e quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali, prima a Buenos Aires contro il Paraguay quindi a Lima contro i padroni di casa del Perù. Due i giocatori chiamati da Luciano Spalletti per le sfide metteranno l’Italia di fronte a Malta ed Inghilterra nella Pool C delle qualificazioni europee. Giocheranno per il pass ad Euro 2024 anche la Croazia (opposta nel Girone D a Turchia e Galles), la Serbia (match contro Ungheria e Montenegro), e per vidimare il pass alla rassegna continentale di categoria anche la Nazionale Italiana Under 21, che si misurerà contro i pari età della Norvegia. Amichevoli invece per la Costa d’Avorio, che affronterà prima il Marocco e poi il Sudafrica.

Nel dettaglio, questi i giocatori viola che saranno impegnati con le nazionali del loro paese:

• Cristiano Biraghi (Italia)

• Giacomo Bonaventura (Italia)

• Michael Kayode (Italia U21)

• Lucas Beltran (Argentina)

• Nico Gonzalez (Argentina)

• Lucas Martinez Quarta (Argentina)

• Josip Brekalo (Croazia)

• Christian Kouamé (Costa d'Avorio)

• Nikola Milenkovic (Serbia)