Fiorentina-Hearts, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ una Fiorentina che non si può permettere lussi ed esitazioni. Il pesante 4-0 subito nel posticipo di lunedì in casa contro la Lazio impone una reazione, che deve arrivare in un palcoscenico europeo onorato al meglio già una settimana fa nel successo in Scozia, dopo le difficoltà emerse nelle prime due gare contro Riga e Basaksehir. Davanti ci sono nuovamente gli Hearts of Midlothian, battuti 3-0 nella scorsa giornata, che si presenteranno al “Franchi” scortati da circa 4000 tifosi, per cui il match di Firenze rappresenta forse l’ultimo treno per provare a restare in corsa in Conference League. Discorso analogo, d’altronde, per la Fiorentina, che vincendo metterebbe una seria ipoteca sul secondo posto restando contestualmente in corsa per il vertice della graduatoria, occupato dalla squadra turca avanti di tre lunghezze. E dopo i fischi che hanno accompagnato l’uscita dal campo dei viola al termine dell’ultima sfida di campionato, una prestazione convincente abbinata ad una vittoria netta quanto quella dell’andata sarebbe un buon modo per riappacificarsi col pubblico. In attesa che le buone notizie arrivino anche da un campionato che vede la squadra di Italiano ben distante dalle posizioni occupate la stagione passata.

Fiorentina- Hearts , le scelte di Italiano

Per una gara da non sbagliare, l’allenatore viola dovrebbe impostare un undici di partenza collaudato, senza troppe concessioni agli esperimenti. In avanti possibile turno di riposo per Kouame, ballottaggio Jovic-Cabral per il ruolo di prima punta e sugli sterni Ikoné e Nico Gonzalez, con Saponara opzione di riserva vista l’indisponibilità di Sottil. A centrocampo Amrabat affiancato da Maleh e Bonaventura (con Barak come alternativa), mentre nel pacchetto arretrato sarà tra i convocati Martinez Quarta che ha riportato una frattura al naso e indosserà una maschera protettiva, candidandosi a scendere in campo dal 1’ al fianco di Igor qualora Milenkovic non venisse contemplato tra i titolari. In porta, dovrebbe toccare a Gollini.

Fiorentina- Hearts , le scelte di Neilson

La squalifica di Lewis Neilson nella gara di giovedì scorso limita ulteriormente le scelte difensive del tecnico degli scozzesi, il quale dovrebbe varare una difesa a quattro con Gordon tra i pali, Kingsley e Cochrane centrali, Halliday sulla sinistra e uno tra Smith ed il recuperato Atkinson sulla destra, con Sibbick jolly alternativo impiegabile sia come laterale che in mezzo. A protezione del pacchetto arretrato agirebbero quindi Kiomourtzoglou ed il nazionale australiano Devlin, col secondo insidiato da Grant. Meno dubbi davanti: Shankland vertice offensivo supportato da un trio di trequartisti, formato da McKay e Ginnelly (o Humphrys) larghi ed in mezzo Forrest.

Fiorentina- Hearts , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikoné, Jovic, Gonzalez. All. Italiano

Hearts (4-2-3-1): Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Halliday, Devlin, Kiomourtzoglou, Ginnelly, Forrest, McKay, Shankland. All. R. Neilson

Fiorentina- Hearts , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Hearts sarà trasmessa da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e su Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.