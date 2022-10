Fiorentina, sollievo europeo. Con la Lazio a caccia di conferme

Boccata d’ossigeno, sospiro di sollievo. Di certo, a prescindere dalla formula utilizzata per descrivere l’aria entrata o uscita dai polmoni della Fiorentina, l’epilogo della serata scozzese in Conference era quello che serviva ai viola. Una vittoria netta, auspicata e cercata, non solo buona per raddrizzare la nave nel mare continentale, che dopo il pareggio col Riga e la debacle di Istambul stava pericolosamente imbarcando acqua in balia delle onde, ma anche per fare il pieno di ottimismo in un mese che, tanto in Europa che in campionato, sarà di fondamentale importanza. Poco importa se gli Hearts costituivano un avversario di modesto valore – non lo era anche la compagine lettone, con cui la Fiorentina non era andata oltre l’1-1? - contro cui non era ammissibile immaginare un risultato diverso. Spalle al muro, la squadra viola non ha sbagliato: c’era il rischio concreto di vanificare gli sforzi fatti per tornare in Europa la passata stagione, non facendo bottino pieno. Sono arrivati i tre punti, questa conta: incamerati con personalità, con un sensibile passo in avanti nel gioco e nell’aggressività, e con quella concretezza sotto il profilo realizzativo che ultimamente aveva sempre marcato visita.

Soprattutto, è arrivato il gol del centravanti. E’ arrivato il gol di Jovic, magari buono per “stappare” quell’occlusione compattatasi tra perplessità, digiuno di reti, concorrenza con Cabral e noie fisiche che non rendeva fluida la tubatura che connetteva il bomber serbo al pallottoliere. Il suo 3-0 ha chiuso i conti, ma l’aver procurato l’espulsione ad inizio ripresa di Neilson mette tecnicamente Jovic nella posizione di aver timbrato quasi una...doppietta, visto che la superiorità numerica ha agevolato non poco i toscani nel secondo tempo, sommata ai due gol di vantaggio con cui la squadra ha raggiunto gli spogliatoi nell’intervallo. E di certo, aver sbloccato subito il match con la rete di Mandragora (buona prova al fianco di Amrabat, con Bonaventura a loro allineato ma anche libero di inserirsi tra le linee rendendo il 4-3-3 dinamico e incline ad un passaggio al 4-2-3-1) doppiata dal 2-0 di Kouame, il più in forma al momento e tornato ad agire da attaccante esterno, ha incanalato il match di Edimburgo su binari decisamente favorevoli.

Ora, torna il campionato. Che si tramuta ben presto in banco di prova per dare continuità alla convincente prestazione di Conference, soprattutto alla luce dell’avversario, ovvero quella Lazio che al netto del pari in Austria nel terzo turno di Europa League, nelle ultime quattro gare complessivamente disputate ha segnato dieci reti senza incassarne nemmeno una. La situazione in Serie A non è che sia poi così diversa dal palcoscenico continentale, sebbene – a differenza della Conference – di tempo per recuperare ce ne sia molto di più. Ma i sette punti dal sesto posto cominciano ad essere tanti, ed in fondo quella coi biancocelesti assume anche i contorni di scontro diretto con vista Europa. Non è un match da dentro o fuori, non è una Fiorentina con le spalle al muro come ad Edimburgo, ma l’atteggiamento deve risultare il medesimo, come se effettivamente lo fosse. I tanti impegni ravvicinati prima della sosta (giovedì prossimo c’è peraltro il return match con gli scozzesi al “Franchi”), ed il divario da colmare in graduatoria, non lasciano troppo margine di manovra e sgomberano il campo da dubbi su quello che dovrà essere il risultato da inseguire.