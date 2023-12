Fiorentina-Verona, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Messa in cassaforte la qualificazione alla seconda fase della Conference League col primo posto nel girone (dopo aver precedentemente vidimato il pass per l’accesso ai quarti di Coppa Italia), la Fiorentina prova ora a risollevarsi in un campionato che la vede alle prese con una netta decelerazione. Nelle ultime sette giornate i viola hanno infatti raccolto appena sette punti, dopo i 17 presi nei primi otto turni: contro il Verona, la formazione di Italiano cerca quindi un successo buono per riavvicinare la zona Europa, e contestualmente mantenere l’imbattibilità a dicembre (una vittoria e tre pareggi tra Serie A e coppe). Al “Franchi” arriverà un Hellas che nelle scorse settimane ha impattato contro Lecce, Udinese e Lazio, ma che non festeggia un successo addirittura da inizio agosto (2-1 alla Roma) per un totale di tredici confronti senza prendere l’intera posta in palio. In Toscana, dei 33 i precedenti tra le due formazioni disputati nel massimo campionato, i viola hanno fatto bottino pieno 15 volte (l’ultima volta lo scorso torneo, 2-0 con reti di Ikoné e Gonzalez): il bilancio si completa con 12 pareggi e sei affermazioni dei veneti.

Fiorentina-Verona, le scelte di Italiano

L’allenatore dei viola sarà costretto a rinunciare a Nico Gonzalez, fermato nel match in Ungheria da un problema al flessore della coscia: probabile che sia Ikoné a rilevarlo, con Sottil – recuperato e riaggregatosi al gruppo – ad agire sul versante opposto dell’attacco guidato da Nzola, in vantaggio per partire dal 1’ su Beltran. In fase di monitoraggio le condizione di Arthur e Duncan, risparmiati in Ungheria: il primo, alle prese con un sovraccarico all’adduttore destro potrebbe lasciare nuovamente il posto a Maxime Lopez mentre il secondo ha smaltito l’influenza e dovrebbe rilevare Mandragora, titolare con il Ferencvaros. In difesa, a difendere la porta tornerà Terracciano, Kayode e Biraghi agiranno da terzini, al centro in pole Martinez Quarta al fianco di Milenkovic favorito su Ranieri.

Fiorentina-Verona, le scelte di Baroni

Resta il solo Faraoni nella lista degli indisponibili dei gialloblù. Hien è recuperato e dovrebbe ritornare al centro della difesa in coppia con Magnani, anche lui nuovamente tra gli abili ed arruolati (come del resto Davidowicz che partirà però dalla panchina): in caso di forfait dell’ultimo minuto restano pronti Coppola ed Amione, mentre come esterni bassi vanno verso la conferma Tchatchoua e Terracciano. Ballottaggio tra Hongla e Serdar per affiancare nella diga Folorunsho in sostituzione dello squalificato Duda, con Suslov impiegato in posizione più avanzata. Meno dubbi sul fronte offensivo, con Djuric al centro dell’attacco supportato da Ngonge e Lazovic, e l’ex di turno Saponara pronto a dare man forte a gara in corso. Tra i pali, ancora Montipò.

Fiorentina-Verona, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Ikoné, Barak, Sottil, Nzola. All. Italiano

Verona (4-3-3): Montipò, Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano, Folorunsho, Hongla, Suslov, Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

Fiorentina-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Verona, in programma domenica 17 dicembre alle ore 15 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.