Fiorentina, tegola Dodô: quando rientrerà e le possibili soluzioni per sostituirlo

Dai sei agli otto mesi. Tanto bisognerà attendere alla Fiorentina per riavere a disposizione il brasiliano Dodô, uscito per infortunio nel corso dell’ultimo match disputato dai viola contro l’Udinese. Il comunicato stampa rilasciato dal club gigliato, d’altronde, lascia pochi dubbi, ed avvalora la più pessimistica delle ipotesi cominciata a circolare già prima del responso diagnostico. “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodô è stato sottoposto ad accertamenti - si legge nella nota stampa - a seguito dell’infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell’intervento saranno decise nelle prossime ore”. Una tegola che, nel reparto difensivo, assottiglia ulteriormente le scelte a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano, che in questa prima parte di stagione deve già rinunciare a Mina, escluso dalle rotazioni dei centrali difensivi per un problema muscolare.

Escludendo ogni tipo di complicazione e auspicando un ripresa il più possibile rapida, l’esterno brasiliano dovrebbe tornare a rivedere il campo a primavera. Anche valutando un profilo da trattare nel mercato di gennaio, in modo da avere un’alternativa certa nel ruolo nella seconda parte di stagione, resterebbero scoperti i prossimi tre mesi. A meno che non si voglia sondare il mercato degli svincolati, ipotesi che stando ad alcune indiscrezioni non scalderebbe troppo il club toscano, e che non offre molto (tra i free-agent, il jolly maliano ex Monaco ed Eintracht Almamy Tourè, e l’ex nazionale tedesco Shkodran Mustafi, visto in Italia alla Samp, giocatori comunque reduci da un minutaggio estremamente risicato nella passata stagione).

La strada che verosimilmente si sceglierà di battere sarà, pertanto, quella della soluzione interna. Fiducia quindi all’azzurrino Michael Kayode, laterale difensivo che diventerà la prima scelta sul versante destro della retroguardia, e promozione di Niccolò Pierozzi come pedina utile nelle rotazioni rese necessarie da un calendario fittissimo. D’altronde, il ventiduenne esterno è stato un titolare inamovibile nella Reggina che ha affrontato lo scorso torneo cadetto, arrivando nel finale di stagione anche ad essere impiegato sul fronte mancino e addirittura in posizione più avanzata. Scelta naturale, certo, ma non fruibile nell’immediato, per via di un problema all’addome da cui Pierozzi si sta riprendendo ma che non gli permette di essere inserito subito nella lista degli abili ed arruolati. La coperta di Italiano, insomma, resta corta: e pertanto spostando Biraghi sulla fascia opposta a quella generalmente di sua competenza, o riciclando Quarta oppure Milenkovic come esterno basso, si dovrà almeno inizialmente superare questa situazione emergenziale. Sperando che la fortuna torni a sorridere.