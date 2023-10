Fiorentina, verso la Lazio: maledizione terzini, fuori anche Kayode

La scorpacciata di reti con i serbi del Cukaricki è già archiviata. Un po’ perché al ritorno, tra due settimane, la formazione di Belgrado proverà sicuramente a vendere cara la pelle, quantomeno per intralciare il cammino-qualificazione della Fiorentina, visto le possibilità oggettivamente nulle di rimontare il gap nella classifica della Pool F di Conference. E un po’ in quanto prima del viaggio con direzione lo Gradski Stadion Dubo?ica, la squadra di Italiano incrocerà in rapida successione Lazio e Juventus, in attesa di mandare agli atti con la sfida contro il Bologna la prima metà di un mese spezzato dalla pausa per le nazionali. Ma c’è anche la tegola Kayode a conferire al 6-0 al Cukaricki un retrogusto amaro: il problema alla caviglia che ha costretto il nazionale Under 21 ad uscire dal campo dopo una manciata di minuti costituisce un problema, se sommato alla lesione al legamento crociato di Dodô – patita nell’incontro con l’Udinese – che terrà il brasiliano fuori dal rettangolo di gioco ancora per parecchio tempo.

Lazio e Juventus, si diceva. Due match delicati, che vedranno Italiano tornare con ogni probabilità al modulo che prevede l’utilizzo contemporaneo di Biraghi e Parisi: il capitano viola è tornato ad allenarsi in gruppo (dove si è rivisto, a distanza di settimane, anche Mina dopo l’infortunio muscolare patito in nazionale) a ventiquattro ore dal forfait nella partita di Conference. Le alternative sono rappresentate da Pietro Comozzo, diciottenne che ha preso il posto di Kayode contro il Cukaricki disimpegnandosi bene come esterno basso in un ruolo non suo (è stato utilizzato nelle giovanili come centrale) ma anche da Niccolò Pierozzi. Sarebbe dovuto essere lui il vice- Dodô, ma una problematica all’addome gli ha fatto praticamente saltare tutta la preparazione: dopo i 90’ minuti con la Primavera di sabato scorso, il secondo tempo contro i serbi. Al ventiduenne fiorentino servirà riacquisire adeguato minutaggio per ritrovare il ritmo partita, ma potrà indubbiamente tornare utile, considerando lo scarso entusiasmo di Martinez Quarta all’idea di essere dirottato a destra e l’input arrivato dalla società, la quale non sembra propensa a fare ricorso al mercato per ovviare alla coperta corta dei terzini.