Fiorentina-Inter: formazioni e dove vedere il match in tv e streaming

Dopo i festeggiamenti per la vittoria nella SuperCoppa disputata in Arabia Saudita, l’Inter punta ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi in trasferta, dove i nerazzurri sono imbattuti da inizio stagione con dieci vittorie e quattro pareggi, segnando sempre almeno un gol. Ad attenderla al “Franchi” una Fiorentina scottata dalla netta battuta d’arresto subita nella semifinale araba, ma in serie positiva in casa da quasi tre mesi. L’ultima sconfitta interna risale ad inizio novembre contro la Juventus, poi quattro successi in campionato (Bologna, Salernitana, Verona e Torino), un pari con l’Udinese ed il 2-1 col Genk in Conference, a cui si somma il passaggio del turno in Coppa Italia a spese di Parma e Bologna arrivato dopo i tiri dal dischetto. I toscani chiamati anche ad infrangere un vero e proprio tabù: tra Serie A e coppa nazionale, l’ultima gioia al Comunale risale addirittura al 5-4 di aprile 2017, a cui hanno fatto seguito tre pari e quattro sconfitte. Ed allargando il discorso contemplando i confronti esterni, da allora la Fiorentina si è imposta solo lo scorso aprile, espugnando San Siro di misura. La sfida, comunque, promette sempre tanti gol: nelle ultime 11 gare di Serie A in casa dei gigliati sono state segnate 46 reti, con una media di 4.2 a incontro.

Fiorentina-Inter, le scelte di Italiano

L’allenatore viola non avrà Biraghi squalificato, ma potrebbe nuovamente contare su Nico Gonzalez, che tenta il sorpasso su Sottil per una maglia dal 1’ nel tridente che si completerà con Beltran (in vantaggio su Nzola) e Ikoné. Nella retroguardia che proteggerà Terracciano si profila una linea a quattro con al centro Milenkovic e Martinez Quarta (con l’alternativa Ranieri), Parisi a sinistra e Faraoni-Kayode a duellare per il posto di esterno basso a destra (buone notizie intanto arrivano da Dodô, imminente il suo rientro). Diga mediana con Arthur e Duncan, più Bonaventura in posizione più avanzata.

Fiorentina-Inter, le scelte di Inzaghi

Oltre a Cuadrado, il tecnico dei nerazzurri non potrà contare a centrocampo sugli squalificati Barella e Çalhanoğlu. Linea mediana pertanto che verrà disegnata con uno tra Dumfries e Darmian a destra, Dimarco sulla corsia mancina ed in mezzo Frattesi, Asllani e Mkhitaryan. In avanti confermatissima la coppia Lautaro Martinez-Thuram, nel pacchetto difensivo dubbio su Bastoni rallentato in settimana da un affaticamento muscolare: in caso di forfait, pronto De Vrij a completare il reparto dove figureranno Acerbi e Pavard. Tra i pali Sommer.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Arthur, Duncan, Ikonè, Bonaventura, Sottil, Beltran. All. Italiano

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Acerbi, Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Fiorentina-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Inter, in programma domenica 28 gennaio alle ore 20.45 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.