Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: chance per Eriksen

Impegno in Coppa Italia per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, in attesa di ospitare la Juventus nel big match di campionato, faranno visita mercoledì 13 gennaio (fischio d'inizio alle 15) alla Fiorentina nella gara valevole per gli ottavi di finale. Chi passerà il turno, ai quarti, troverà la vincente della sfida tra Milan e Torino.

Fiorentina-Inter, le scelte dei due allenatori

Il tecnico dei viola Cesare Prandelli confermerà il 3-4-2-1 visto contro il Cagliari, cambiando però alcuni interpreti. Tra i pali, al posto di Dragowski, ci sarà Terracciano, mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Milenkovic, Martinez Quarta e Caceres. A centrocampo Venuti e Barreca sulle corsie esterne, con Amrabat e Borja Valero nella zona centrale. In attacco possibile turno di riposo per Vlahovic, con Kouamé che sarà sostenuto da Callejon e uno tra Castrovilli e Bonaventura.

Stesso modulo per Antonio Conte, pronto ad operare un massiccio turnover. In porta ci sarà Radu, mentre in difesa Ranocchia e Kolarov prenderanno il posto di De Vrij e Bastoni per completare il reparto con Skriniar. In mezzo al campo chance al fianco di Sensi e Gagliardini per Eriksen, con Perisic e Young sulle fasce. In attacco Sanchez farà rifiatare Lukaku giocando al fianco di Lautaro.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Barreca; Callejon, Castrovilli; Kouamé. All. Prandelli

Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Perisic, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte