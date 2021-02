Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Conte ritrova Lukaku, Eriksen in cabina di regia

Dimenticare il ko contro la Juventus in Coppa Italia e riprendere la propria marcia. Questo l'obiettivo dell'Inter che venerdì 5 febbraio, alle 20.45, farà visita alla Fiorentina nella gara valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, in caso di vittoria, salirebbero momentaneamente al comando della classifica, con il Milan impegnato domenica a San Siro contro il Crotone. I viola, invece, vogliono allungare la propria striscia positiva dopo il successo con il Crotone ed il pareggio con il Torino.

Fiorentina-Inter, le scelte dei due allenatori

Cesare Prandelli, che dovrà fare a meno degli squalificati Castrovilli e Milenkovic, si affiderà al 3-5-2, con il tandem offensivo composto da Ribery e Vlahovic. A centrocampo Caceres potrebbe riprendere il proprio posto sulla corsia di destra al posto di Venuti, mentre dall'altra parte ci sarà Biraghi. In mezzo spazio per Amrabat, Pulgar e Bonaventura. La retroguardia, invece, dovrebbe essere composta da Martinez Quarta, Pezzella e Igor.

3-5-2 anche per Conte, che in attacco ritrova Lukaku dopo la squalifica in Coppa Italia. Al suo fianco potrebbe esserci Sanchez, con Lautaro inizialmente in panchina. Qualche cambiamento anche a centrocampo, con Hakimi e Perisic sulle corsie esterne ed Eriksen in cabina di regia al posto di Brozovic. In difesa potrebbe rifiatare Bastoni, con Kolarov che si candida per una maglia da titolare.

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandell

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Eriksen, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte