Fiorentina-Inter, i tre maggiori pericoli per i nerazzurri

Il periodo difficile, per l'Inter, sembra alle spalle. I nerazzurri, nelle ultime settimane, sono tornati a raccogliere con continuità risultati positivi sia in Champions League, dove mancano soltanto tre punti per avere la certezza matematica di accedere agli ottavi di finale, sia in serie A, dove sono arrivate le due vittorie consecutive contro Sassuolo e Salernitana. E adesso, in campionato, la formazione di Simone Inzaghi andrà a caccia del tris al Franchi di Firenze, contro una squadra, quella di Italiano, che non sta certo vivendo un momento semplice. Guai, però, a sottovalutare la Fiorentina, formazione che dispone in organico di buone individualità. Vediamo quali saranno i maggiori pericoli per Lautaro e compagni.

Le accelerazioni di Nico Gonzalez

Costretto a lungo ai box a causa di alcuni problemi fisici, Nico Gonzalez è tornato a disposizione di Vincenzo Italiano soltanto nelle ultime settimane ed il suo rientro ha avuto subito effetti benefici sull'azione offensiva viola. Le sue sgroppate sulla fascia possono far male ai nerazzurri, chiamati a non lasciare troppo spazio al talentuoso argentino.

Gli inserimenti di Barak

È vero, fin qui è ancora a secco, ma Antonin Barak è uno che sa bene come far male alle difese avversarie. Bravissimo nel leggere in anticipo lo sviluppo delle azioni offensive, sa sempre farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Il classico giocatore a cui è meglio non lasciare troppa libertà di movimento.

I calci piazzati di Biraghi

Arma non sfruttata a dovere fin qui dalla Fiorentina sono i calci piazzati di Biraghi, il cui sinistro, educato e preciso, offre spesso deliziosi palloni per i compagni di squadra. Attenzione massima, quindi, su corner e calci di punizione.