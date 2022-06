Fiorentina e Vincenzo Italiano: così vicini, così lontani

Sembrava una sorta di matrimonio perfetto, con tanto di luna di miele rappresentata dal viaggio in Europa conquistato al termine della stagione appena conclusa, organizzata sotto forma di partecipazione a quella Conference League centrata con il raggiungimento del settimo posto finale. La parola “crisi”, al momento, non è stata ancora pronunciata, ma ciò non toglie che la love story tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano sia stata colpita da una pallottola criogena, che ha congelato le rispettive posizioni – nella trattativa per allungamento ed adeguamento del contratto – ed anche quel reciproco sentimento che aveva contrassegnato l’intera stagione appena conclusa.

L’allenatore gigliato ha un accordo fino a giugno 2023, con tanto di opzione che il club viola può esercitare per estendere l’accordo fino al 2024. I primi incontri risalgono a un mese fa, giorno più giorno meno, e l’ottimismo che aveva contrassegnato le parti è andato via via scemando. Le distanze, insomma, restano: non solo per quello che concerne la parte economica del contratto e la relativa durata, ma anche su quella che è la visione delle operazioni per dare un look più aggressivo alla Fiorentina che verrà. Italiano vorrebbe una squadra maggiormente competitiva, per potersela giocare in campionato e fare bene in Europa, ma il “pronti-via” non è stato incoraggiante (vedi la partenza di Torreira) e parallelamente la corte di alcuni top club a Milenkovic e Igor non lascia dormire sonni troppo tranquilli.

Permane, quindi, l’incertezza. Che inevitabilmente si ripercuote anche sui movimenti di mercato, con alcune interessanti ipotesi – tra cui quella di Luka Jovi?, che gradirebbe la destinazione e per cui si sta lavorando col Real Madrid ad un accordo con la formula del prestito – ma un immobilismo di base che inizia a preoccupare. Il raduno è fissato per il 5 luglio, con la rosa che probabilmente non sarà quella definitiva, a meno che un’improvvisa accelerazione riesca a stappare questa fase di stallo ed i tasselli inizino a piazzarsi uno alla volta nelle posizioni giuste. In questa fase, per fronteggiare partenze o impreviste difficoltà in una trattativa, è sempre auspicabile avere un piano B. Singolare che i rumors indichino anche per la panchina possibili alternative contemplate (De Zerbi – favorito – e Tudor): segnale di un gelo davvero poco pronosticabile solo una ventina di giorni fa.