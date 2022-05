Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Al Comunale, la Fiorentina chiede strada alla Juventus, per salire sulla giostra europea del prossimo anno – la partecipazione alle competizioni continentali manca dalla stagione 2016/2017 - ma anche per riscattare un finale di stagione opaco (tre punti nelle ultime cinque uscite). Per farlo, si affida al talismano “Franchi”, che ha già garantito 38 punti in stagione: in caso di vittoria, i viola sarebbero a quota 41, risultando la seconda formazione di serie A – dietro l’Inter – come rendimento casalingo. Il bilancio stagionale parla bianconero (tre vittorie su tre), ma anche quello recente non induce all’ottimismo, visto che i toscani hanno vinto solo due delle ultime sedici sfide disputate, perdendo in ben undici occasioni. La Juventus, dal canto suo, non ha più molto da chiedere ad un torneo che la vedrà accumulare al massimo 73 punti, peggior risultato in una stagione di A a partire dal 2010/2011 con Del Neri in panchina. Nella volata per un posto in Europa, alla Fiorentina basterebbe comunque “copiare ed incollare” il risultato dell’Atalanta: il vantaggio negli scontri diretti, permetterebbe, nell’arrivo a pari punti, di tenere dietro i bergamaschi e pertanto chiudere – almeno – al settimo posto

Fiorentina-Juventus , le scelte di Italiano

Nel varo della squadra che scenderà in campo per l’ultima di campionato, il tecnico dei toscani deve sciogliere un dubbio per reparto. A partire dalla difesa, dove a protezione di Terracciano si disporranno Igor e Milenkovic in mezzo, Biraghi a sinistra, mentre a destra Venuti dovrebbe essere nuovamente preferito ad Odriozola non ancora in perfette condizioni. A centrocampo, con Castrovilli out e Maleh squalificato, spazio a Bonaventura e Duncan ai lati, mentre in cabina di regia si profila il duello tra Torreira ed Amrabat. Nel tridente offensivo, sicuro Nico Gonzalez, sul versante opposto Ikoné in vantaggio su Saponara, al centro lotta serrata tra Cabral e Piatek.

Fiorentina-Juventus , le scelte di Allegri

Il clima, in casa bianconera, è da ultimo giorno di scuola, con l’eventualità contemplata di una corposa rotazione nell’allestimento dell’undici titolare. In avanti dovrebbero trovare posto Morata e Kean (Vlahovic è in diffida e non verrà rischiato), mentre tra i pali si potrebbe accomodare Perin per poi “staffettare” con Pinsoglio. Parecchi ballottaggi in difesa: come esterni bassi De Sciglio e Pellegrini sono in vantaggio rispettivamente su Cuadrado e Alex Sandro, mentre al centro, al fianco di Bonucci, si dovrebbe rivedere De Ligt che deve però superare la concorrenza di Rugani. Più delineata la situazione a centrocampo, dove saranno riconfermati Locatelli e Miretti con il supporto di Bernardeschi e Rabiot. Probabili scampoli di partita per Chiellini e McKennie, il quale si è riaggregato al gruppo da giovedì. Zakaria, alle prese con un problema alla coscia, resta a rischio convocazione.

Fiorentina-Juventus , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

Juventus (4-4-2): Perin, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini, Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Rabiot, Morata, Kean. All. Allegri

Fiorentina-Juventus , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Juventus sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), su Sky Sport 4k (numero 213 satellite) e su Sky Sport (numero 252 satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.