Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ la sfida di Firenze ad aprire un sabato ad alta intensità emotiva in Serie A, caratterizzato anche dal derby di Milano e da Lazio-Napoli. Fiorentina-Juventus rappresenta non solo un trampolino utile ad entrambe per lanciarsi nel miglior modo possibile verso il primo impegno europeo della stagione, ma anche un match dagli interessanti risvolti in termini di classifica, oltre che una sfida particolarmente sentita da entrambe le tifoserie. I viola si presentano all’appuntamento dopo il passo falso di Udine, mentre la formazione di Allegri è ancora imbattuta, con otto punti frutto di due pareggi e due vittorie, l’ultima 2-0 contro lo Spezia. Quattro gli incroci nella stagione passata, con i bianconeri che si sono imposti tre volte (all’andata e nel doppio confronto valevole per la semifinale di Coppa Italia) ma sono stati sconfitti nel match conclusivo di campionato per 2-0, con reti proprio di Duncan e Nico Gonzalez che dovrebbero dare entrambi forfait. Più in generale, sarà la sfida numero 167 della storia tra le due contendenti: piemontesi in vantaggio nel bilancio complessivo con 79 vittorie a 35.

Fiorentina-Juventus, le scelte di Italiano

Più che turn-over, quelle del tecnico gigliato sono delle mini-rivoluzioni, volte a cambiare profondamente il volto della squadra nel breve volgere di pochi giorni. E così, per la sfida contro i bianconeri, pur tenendo conto dell’impegno in Conference League della prossima settimana, Italiano dovrebbe riproporre un assetto ben diverso da quello visto ad Udine: ipotizzabile Gollini tra i pali, in difesa il rientro di capitan Biraghi a sinistra, di Milenkovic in coppia con Igor al centro e Dodô a battagliare con Venuti per la maglia da titolare di terzino destro. In mediana, Duncan non è ancora a posto ed è possibile la rinuncia a Bonaventura (che nella giornata di oggi ha perso il papà dopo una lunga malattia), con il rientro di Amrabat e la conferma di Maleh e Barak più Mandragora a dare man forte in caso di necessità. Nel tridente offensivo si registrerà il ritorno a Jovic al centro, più Ikoné e Sottil (sulla via del completo recupero) esterni alti e Saponara-Kounamé come alternative: si tenterà, comunque, il recupero di Nico Gonzalez, ancora alle prese con un problema al tallone.

Fiorentina-Juventus, le scelte di Allegri

L’allenatore bianconero dovrà fare i conti con il nuovo stop di Wojciech Szczesny, il quale verrà rimpiazzato tra i pali ancora da Perin, ma ha recuperato sia Bonucci che Di Maria. Entrambi potrebbero però essere risparmiati per l’esordio in Champions League, giocando solo una porzione di gara al “Comunale”. Bremer, uscito in anticipo nell’ultima di campionato, stringerà i denti e farà coppia al centro con Danilo, con De Sciglio ed Alex Sandro esterni bassi. A centrocampo si ferma Rabiot, che ha accusato una botta alla coscia nel match di mercoledì, con McKennie titolare più Locatelli e Miretti a completare la linea mediana. In attacco conferma per Vlahovic (ipotizzabile la staffetta con Milik), supportato ai lati da uno tra Di Maria e Cuadrado e Kostic. Il piano B per la difesa contempla Bonucci (o Gatti) in mezzo con il ritorno di Danilo nel ruolo di terzino, ed a centrocampo il lancio di Paredes.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Maleh, Sottil, Jovic, Ikoné. All. Italiano

Juventus (4-3-3). Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Miretti, Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Fiorentina-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Juventus sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.