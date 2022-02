Fiorentina - Lazio 0-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Lazio batte in trasferta la Fiorentina per tre a zero, vincendo uno scontro diretto per l'Europa. Dopo un inizio col freno a mano tirato, la squadra di Sarri prende il possesso del gioco e demolisce le certezze viola. Al termine di un primo tempo tattico, la Lazio trova i meritati gol nella ripresa grazie a Milinkovic e Immobile, col capitano biancoceleste che propizia l’autogol di Biraghi. I biancocelesti giocano una delle migliori partite della stagione sfruttando la difesa alta della squadra toscana che ha lasciato tanto spazio agli attacchi di Immobile e compagni. Con questo successo la Lazio aggancia la Roma in classifica.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (31' st Ikone), Torreira, Duncan (14' st Castrovilli); Callejon (14' st Nico Gonzalez), Cabral (31' st Piatek), Sottil (43' st Amrabat). A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Terzic, Igor, Maleh, Saponara, Kokorin. Allenatore: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (24' st Hysaj), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva (14' st Cataldi), Luis Alberto (31' st Basic); Pedro (14' st Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Floriani, Radu, André Anderson, Romero, Cabral, Moro. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 7' st Milinkovic-Savic (L), 25' st Immobile (L), 36' st autorete Biraghi (L).

NOTE: Espulsi: Al 40' st Torreira (F) per doppia ammonizione. Ammoniti: Bonaventura, Torreira (F); Leiva, Pedro, Lazzari, Patric, Strakosha (L). Recupero: 2' pt, 2' st.

