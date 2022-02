Fiorentina-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il “Franchi” ospita uno scontro diretto in chiave Europa tra Fiorentina e Lazio che condividono non solo gli stessi punti in graduatoria (36) ma anche il bilancio delle ultime quattro sfide, che recita una vittoria, due pareggi ed una sconfitta. Più biancoceleste che viola il recente passato, visto che la squadra capitolina ha vinto ben sei delle ultime otto sfide coi toscani, incluso l’1-0 con cui si è concluso il match di andata dell’Olimpico. Per la Lazio il tema centrale è rappresentato dalla quella solidità difensiva da confermare, dopo i due clean sheet con Salernitana e Atalanta, soprattutto lontano da Roma dove ha complessivamente raccolto 23 volte la palla in fondo al proprio sacco. Il banco di prova, in questo senso, è particolarmente probante, visto che la Fiorentina – al suo primo incontro orfana di Vlahovic – non perde nel massimo torneo da sette partite interne, in cui ha racimolato ben 19 punti segnando 25 reti. E davanti ai propri tifosi detiene peraltro la miglior media realizzativa del torneo, con poco meno di tre gol a gara.

Fiorentina- Lazio , le scelte di Italiano

Odriozola squalificato e Nico Gonzalez in dubbio per un problema al polpaccio (probabile panchina) obbligano il tecnico viola a modificare l’assetto originariamente studiato. Lotta per una maglia da titolare in tutti i reparti: in porta più Terracciano di Dragowski, in difesa Igor prova ad insidiare Martinez Quarta nel quartetto che si completerà con la coppia Venuti-Biraghi ai lati e Milenkovic in mezzo. Torriera è rientrato in gruppo dopo il Covid e seppur non al meglio - così come Amrabat appena tornato dalla Coppa D’Africa – dovrebbe partire dal 1’ con a fianco Bonavenura ed uno tra Duncan, Maleh e Castrovilli. Al centro del pacchetto offensivo favorito Piatek sul nuovo arrivo Cabral, come esterni Ikoné e Sottil con maggiori chance di Saponara e Callejon.

Fiorentina- Lazio , le scelte di Sarri

Le noie al flessore della coscia sinistra bloccano Acerbi, con Patric favorito su Radu a sostituirlo insieme a Luiz Felipe al centro di una difesa in cui si sistemeranno anche Hysaj e Marusic (il montenegrino, affaticato, verrà provato in rifinitura e verrà eventualmente avvicendato da Lazzari). Nella mediana sicuri Cataldi e Milinkovic-Savic, mentre Luis Alberto resta in ballottaggio con Basic. In avanti sicuro Immobile (alla 250a presenza in serie A), probabile Pedro che è superato i problemi fisici ed è spendibile dal 1’, con la volata tra Felipe Anderson e Zaccagni per la terza casella del tridente. In panchina le new entry Kamenovic e Cabral, col secondo provato in allenamento nel versante di destra del pacchetto avanzato. Strakosha tra i pali.

Fiorentina- Lazio , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Ikoné, Piatek, Sottil. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Fiorentina- Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport HD (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.