Fiorentina-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Fiorentina in campo al “Franchi” due volte in cinque giorni, in questo mini tour de force di fine agosto che costituisce già uno snodo essenziale nel torneo per i viola. Contro i salentini, nell’esordio in campionato davanti al pubblico amico, la squadra di Italiano dovrà confermare la buona prestazione di Genova e contestualmente dare prova che il k.o. di Vienna sia stato solo episodico. Sarà una gara che costituirà, quindi, anche il trampolino verso la sfida di ritorno di Conference che mette in palio la qualificazione alla fase a gironi della coppa. Anche il Lecce è in cerca di conferme: il successo al debutto contro la Lazio ha galvanizzato l’ambiente, tre punti pesantissimi che hanno fatto cominciare col piede giusto i giallorossi. Che hanno, storicamente, proprio la Fiorentina tra le vittime preferite in Serie A (battute nove volte su 30), visto che solo con l’Udinese i pugliesi hanno centrato più vittorie – undici – nel massimo torneo. Dal canto loro i toscani hanno ancora una striscia di vittorie aperte in campionato al “Franchi”: tre risalenti all’anno 2022/2023, e puntano ad eguagliare il record di cinque realizzato tra ottobre e dicembre 2021.

Fiorentina-Lecce, le scelte di Italiano

Previste diverse rotazioni nella squadra che farà il suo esordio in campionato al “Franchi”, in considerazione del return match di coppa contro il Rapid. In fase di valutazione Kayode e Ikoné: il primo è reduce da un tonsillite, che potrebbe nuovamente lanciare dal 1’ Dodô nel versante destro in una difesa che contemplerà anche Milenkovic e Ranieri al centro e Parisi a sinistra il quale dovrebbe far rifiatare Biraghi. Il secondo ha saltato i primi impegni per una botta all’anca: in avanti si profila pertanto una sua esclusione (al pari di Nico Gonzalez che dovrebbe riposare) con Kouame, Sottil e Brekalo a giocarsi le due maglie di esterni offensivi a supporto di uno tra Beltran e Nzola. A centrocampo, scalpita Duncan il quale partire dall’inizio a scapito di uno tra Arthur e Mandragora, così come Infantino che staffetterà con Bonaventura. Tra i pali, Terracciano resta favorito su Christensen.

Fiorentina-Lecce, le scelte di D’Aversa

L’undici titolare che l’allenatore dei salentini schiererà al “Comunale” non dovrebbe differire troppo da quello visto nel vittorioso esordio di campionato contro la Lazio. Pienamente recuperato Banda, che aveva accusato dei fastidi dopo il match contro i biancocelesti, favorito per un posto dal 1’ su Di Francesco (in queste ultime ore corteggiato da alcuni club di Serie B) per completare il tridente offensivo in cui figureranno anche Almqvist e Strefezza. In difesa è tornato regolarmente a disposizione Venuti, dopo la lussazione alla spalla patita ad inizio mese nella sfida contro il Cittadella, ma a protezione di Falcone dovrebbero schierarsi ancora Gendrey e Dorgu (in ballottaggio con Gallo) come esterni bassi e la coppia centrale Baschirotto-Pongracic. Nel comparto mediano si accomoderanno Ramadani con Gonzalez e Rafia ai lati, favoriti rispettivamente su Kaba e Blin.

Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Duncan, Arthur, Sottil, Infantino, Kouame, Beltran. All. Italiano

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu, Gonzalez, Ramadani, Rafia, Banda, Strefezza, Almqvist. All. D'Aversa

Fiorentina-Lecce, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Lecce, in programma domenica 27 agosto alle 18.30 allo Stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.