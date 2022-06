Fiorentina: il sogno Suarez e la solida realtà Italiano

Convergenza sulle operazioni di mercato e prolungamento del contratto. Vincenzo Italiano e la Fiorentina ancora insieme, e non solo fino a giugno 2023 (a naturale scadenza del contratto preventivamente stipulato), ma con ogni probabilità legati da un accordo pluriennale che avrà come base non solo cifre, ma anche progettualità ed ambizioni. Da qui, l’esigenza di venire incontro nel miglior modo possibile alle esigenze di un tecnico che ha concluso il campionato in scia alle prime della classe, fronteggiando a metà stagione la partenza di un elemento fondamentale come Vlahovic ma riportando comunque i viola in Europa e in semifinale di Coppa Italia. Proprio da qui arriva la già citata necessità di accrescere la qualità di una rosa che sarà impegnata nella prossima stagione in tre competizioni, col palcoscenico continentale della Conference League a rappresentare non solo prestigio, ma anche ritorno economico dato da botteghino e bonus per vittorie e turni superati.

Se c’è, quindi, la volontà di crescere e lavorare su una programmazione a medio termine, Italiano è quello che serve alla Fiorentina. Al di là di qualche dissapore e delle incomprensioni che nell’ultima porzione di stagione sembravano aver annuvolato il cielo sopra Firenze. L’incontro ci sarà, la volontà reciproca anche, servirà raggiungere un’intesa (economica e tecnica) per poter inaugurare a pieno titolo quello che i tifosi si augurano sia un ciclo foriero di soddisfazioni. In linea con quelle avute in questa stagione, considerato che riportando le lancette indietro di diversi mesi – e fermandole per un attimo a fine gennaio – non erano in molti a puntare fiches sulla partecipazione costante della squadra viola alla bagarre sviluppatasi per arrivare al quinto posto.

La falsa partenza rappresentata dai saluti a Torreira (sebbene non sia ancora stata pronunciata l'ultima parola) deve essere ora adeguatamente compensata. Ma i rinforzi servono un po’ in tutte le zone del campo, non solo in un centrocampo che sarà privo dell’uruguaiano ma anche di Castrovilli (il quale dovrebbe tornare disponibile per fine 2022). Tante le carte sul tavolo, alcune scoperte ed altre ancora girate. Con una, spuntata all’improvviso dal mazzo (spinta fuori da un'indiscrezione planata dall'Argentina), che potrebbe seriamente avere l’effetto di galvanizzare l’ambiente e garantire anche sul fronte offensivo qualità ed esperienza necessarie. E’ la carta di Luis Suarez, centravanti da quasi 450 gol in carriera nei club in cui ha militato, come possibile rinforzo per la Fiorentina che verrà vista anche la volontà del giocatore di lasciare la sponda biancorossa di Madrid (il contratto scade a fine giugno) e di valutare anche l’Italia come potenziale destinazione.

Le difficoltà? Tante. Al netto dell’età (35 gli anni, compiuti a gennaio), e del progressivo accantonamento all’Atletico (13 reti questa stagione, ma da febbraio a maggio solo sette volte impiegato dal 1’), c’è da risolvere il problema legato all’ingaggio, comunque corposo, e della concorrenza di altre squadre della Liga, tra cui il Bilbao ed un Siviglia che può anche mettere sul piatto la partecipazione alla Champions League, senza dimenticare la possibilità di attraversare l’oceano per sbarcare nella Major League americana. Resta l’intrigante ipotesi di un giocatore non più, ormai, appartenente alla ristretta élite di giocatori in grado a suon di gol di spaccare partite a ripetizione come nei suoi anni migliori, ma desideroso di misurarsi in un torneo mai assaggiato prima, magari attratto da un contesto ambientale a lui gradito che potrebbe aiutare il “pistolero” a sparare altre importanti cartucce. Resta il sogno, quindi, più o meno proibito. Ma soprattutto resta Italiano: una solida realtà. La “sua” Fiorentina è nata, ora serve farla crescere. E per farlo, occorrono pietanze di qualità.