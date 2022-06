Fiorentina, Jovic è tuo: accordo trovato con Real e giocatore

Jovi?-Fiorentina si fa. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma, e d’altronde le tempistiche un po’ dilatate non avevano intaccato l’ottimismo per la buona riuscita dell’operazione, spinta dalla volontà delle parti di chiudere. I viola hanno il loro bomber, che si lascia alle spalle la sfortunata esperienza al Real Madrid e sceglie l’Italia per il riscatto, per la sua rivincita personale. Prestito secco annuale e stipendio diviso a metà la formula scelta dai club per il trasferimento: visite mediche e firme attese a brevissimo e poi in ritiro con la squadra, per calarsi subito nella nuova realtà e dare velocemente il via alla sua avventura toscana.

Che sia l’uomo giusto nel posto giusto, nel momento ideale, sarà il campo a stabilirlo. Nella disamina sulla correttezza della scelta pesa comunque lo strepitoso biennio di Francoforte, nel quale Jovi? ha timbrato il cartellino 36 volte in 75 incontri, a cui fa da contrappeso la difficoltà nel trovare spazio – con un competitor, nel ruolo di prima punta, del calibro di Benzema – in una formazione imbottita di campioni come il Real. Confortano comunque l’attitudine alla rete non smarrita in nazionale (sei presenze in Nations League, circa 300 minuti in campo e due centri con Slovenia e Serbia tre settimane fa) ed il comprensibile desiderio di un ventiquattrenne di tornare visibile nei radar dei top player continentali, da cui era progressivamente scomparso.

Se per Luka Jovi? ritrovare la fiducia sarà un passaggio obbligato, quella dei tifosi sembra – comprensibilmente - salire. Anche alla luce delle prossime mosse della dirigenza, che sta ad esempio velocizzando il closing per Rolando Mandragora, prima pedina utile a puntellare un centrocampo orfano di Torreira. Il Torino ha al momento declinato l’offerta per il riscatto del giocatore, e l’accordo tra Fiorentina e Juventus è stato trovato: il giocatore sembra aver dato la priorità al club granata chiamato però almeno a pareggiare l’offerta viola. Altre soluzioni sono al vaglio: come quella per Dennis Praet, che rischia di vedere il Toro nuovamente nei panni di spettatore passivo, considerando i sette milioni che la dirigenza gigliata vorrebbe mettere sul piatto per convincere il Leicester e far compiere al belga il medesimo tragitto di Mandragora. In sintonia con la volontà di Italiano di avere qualità in mediana, c’è anche la corte all’albanese Nedim Bajrami: colpo a chilometro zero – arriverebbe da Empoli – e possibile inserimento di Zurkowski per agevolare la trattativa.