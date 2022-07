Fiorentina, dopo Mandragora e Gollini in arrivo altri due colpi

Mandragora, Gollini, e molto altro. Sono appena dodici i giorni passati dall’annuncio del rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano, e sembra quasi che la fumata bianca tra l’allenatore ed il club gigliato sia stata la goccia, in senso buono, che abbia fatto traboccare il vaso delle trattative portate avanti dalla dirigenza viola. Prima la notizia relativa a Luka Jovi?, attaccante serbo che sbarcherà presto a Firenze (il tempo di sistemare i dettagli relativi all’operazione), poi gli annunci degli ingaggi di Mandragora e Gollini. Il centrocampista del Torino – di cui è stato anche più volte capitano - è stato acquisito a titolo definitivo dalla Juventus per una cifra di poco inferiore ai dieci milioni di euro, mentre il portiere dell’Atalanta – di rientro dall’esperienza in Premier League con la maglia del Tottenham – arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, vestendo nuovamente la maglia viola a distanza di oltre dieci anni dal suo primo arrivo, in giovanissima età, nel capoluogo toscano.

Trovati quindi i sostituti di Torreira e Dragowski (la cui futura destinazione è ancora nebulosa) e detto di Jovi? che andrà a coprire lo slot lasciato libero da Piatek, il club viola non sembra intenzionato a fermarsi. In linea con quel programma di mercato preventivamente stilato, che prevedeva di consegnare nelle mani di Italiano le chiavi di una formazione il più possibile completa per il ritiro di Moena, dal 10 al 24 luglio. Ritiro a cui dovrebbe presenziare anche il brasiliano Dodô: la distanza di un paio di milioni tra domanda dello Shakhtar ed offerta si può colmare in tempi relativamente brevi, per fare in modo che anche l’addio di Odriozola venga ammortizzato in maniera più che adeguata.

Per il centrocampo, aumenta la pendenza della strada che porta a Praet non solo per le richieste del Leicester (servirà una decina di milioni) ma anche per il ritorno del Torino che non vuole privarsi di un giocatore essenziale nello scacchiere del tecnico Juric. Con Bajrami dell’Empoli sempre nella lista della spesa, la Fiorentina ha così sterzato con decisione in direzione Barcellona, aprendo il canale di collegamento con Riqui Puig. Cresciuto nella cantera blaugrana, è un centrocampista brevilineo (168 centimetri) che può ricoprire sia il ruolo di regista che quello di interno, ed ha in tecnica e dinamismo i suoi punti di forza. Appena 525 i minuti in stagione con il Barça, intenzionato a concedere al giocatore la chance di misurarsi da protagonista e non più da comprimario in un’altra realtà. Da definire la formula (ha un contratto in scadenza nel 2023), ma la trattativa, secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa spagnola, è già stata intavolata.