Fiorentina, casting per i portieri: al momento quattro i profili seguiti

I botti esplosi in Premier League, che hanno posto il campionato britannico al secondo posto nei tornei mondiali per investimenti nel calciomercato, hanno inevitabilmente finito col condizionare anche il mercato della Fiorentina. La caccia al portiere ha infatti dovuto prendere un repentino cambio di direzione: la pista Vicario è definitivamente sfumata, visto che il portiere dell’Empoli è il promesso sposo del Tottenham, il quale con un blitz ha soffiato l’estremo difensore friulano ai club di Serie A. Il dilemma resta sempre quello: rilanciare o meno Terracciano nel ruolo di primo comunque affiancargli un numero uno affidabile, a cui l’attuale titolare viola dovrebbe contendere il posto, oppure fare un “upgrade” nel reparto puntando su un profilo a cui assegnare la titolarità, ferma restando quella rotazione nell’arco della stagione che d’altronde è stata alla base della gestione Italiano nell’anno 2022/2023. Circolano già i primi nomi: dalla Samp Audero e Falcone, col primo monitorato dalla Lazio (che dodici mesi aveva battuto sul tempo i viola per Provedel) ed il secondo che è stato riscattato dai blucerchiati e si libererebbe per una cifra contenuta. In lizza anche Cragno (in cerca di rilancio dopo l’anno al Monza) e Montipò, che ha ancora in essere un accordo col Verona che terminerà nel 2025.

A centrocampo, c’è sempre la questione Amrabat a tenere campo, col marocchino che sembra aver trovato una quadra con l’Atletico Madrid, ma i Colchoneros non hanno ancora formulato una proposta convincente alla Fiorentina. Che, nel frattempo, deve cautelarsi: da qui l’interesse per Maxime Lopez del Sassuolo, operazione che sarebbe meno onerosa di quella per Morten Hjulmand. Per il francese si potrebbe chiudere poco sopra i 10 milioni, non ne basteranno invece 20 per il danese che ha ammiratori sia in Italia (Roma, Lazio ed adesso anche Milan dopo la partenza di Tonali) che in Bundesliga (Borussia Dortmund). Capitolo attacco: in cima alla lista di preferenze c’è sempre Boulaye Dia che la Salernitana provvederà a riscattare (ne avevamo parlato qui circa un mese fa), seguito a ruota da Mateo Retegui ma resta da capire quale dei due centravanti attualmente in organico verrà sacrificato. Cabral potrebbe anche essere utilizzato come contropartita tecnica in qualche affare, mentre per Jovic non è da escluere l’ipotesi estero.