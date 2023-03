Fiorentina, il giglio sboccia (finalmente) anche in campionato

Finalmente. La parola che, da sabato sera, è la più ricorrente nei dibattiti calcistici fiorentini. Finalmente perché quella vittoria contro uno dei top team del campionato, inseguita ma mai raggiunta in questa stagione, è arrivata. Perché il 2-1 contro il Milan è stato frutto di una prestazione convincente, dopo tanto tempo in cui le performance di spessore sembravano patrimonio esclusivo delle coppe, in cui la squadra di Italiano ha spesso mostrato il suo volto più accattivante. E perché alle porte della primavera, la squadra viola può ora legittimamente sperare di regalarsi un finale di anno in crescendo, all’insegna delle soddisfazioni, cosa su cui era normale nutrire dubbi solamente alcune settimane fa quando il motore gigliato tossiva e faticava a prendere giri.

Può una sola partita costruire certezze e cambiare profondamente scenari e prospettive? Non proprio. Ma questo non toglie che il successo contro i rossoneri possa davvero essere il punto di svolta auspicato per cambiare passo, e dare alla Fiorentina quella continuità di rendimento che ha sempre latitato. I primi segnali erano arrivati con il poker al Braga e le doppiette di Cabral e Jovic in Conference. Ma ora, l’uno-due con Verona e Milan in campionato permette di osservare la classifica con meno preoccupazione, aspetto non di secondaria importanza vista la progressiva discesa nella graduatoria da metà gennaio in avanti. E poi ha rotto quell’incantesimo che in questo 2023 voleva i viola incapaci di...doppiare il colpo, conquistando due successi consecutivi anche in competizioni diverse.

Ora, per la Fiorentina prende forma un mese ad alta intensità. Perché alle porte c’è la doppia sfida degli ottavi di finale contro il Sivasspor, che in caso di passaggio di turno porterebbe i viola a giocare i confronti dei quarti occupando in agenda altri due mercoledì, ovvero quelli incastonati tra l’andata ed il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. Il tutto senza dimenticare gli impegni di campionato, che farebbero lievitare complessivamente a dodici le partite in poco più di un mese e mezzo. Da affrontare con una rosa che – con tutti gli scongiuri del caso – sembra abbia superato le problematiche fisiche più gravi. Ma soprattutto ha acquisito una consapevolezza dei suoi mezzi con il conforto di quei risultati che, come sempre, hanno poteri taumaturgici.