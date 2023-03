Fiorentina, verso il Milan: Italiano punta su Cabral e...gli ex

Quindici giorni prima della sosta, cinque impegni che costituiscono un punto di svolta della stagione per la Fiorentina. Si comincia al “Franchi” contro il Milan, e considerando che escludendo le coppe, i viola non festeggiano un successo da quasi due mesi, si avverte l’esigenza di provare a sgambettare i rossoneri. Anche perché, osservando lo storico della squadra toscana, fino a questo momento in Serie A contro le attuali prime sette della classe non è mai andata oltre il pari (ad inizio stagione davanti al pubblico di casa contro Napoli e Juventus e più recentemente all’Olimpico contro la Lazio). Una vittoria, oltre ad interrompere questo digiuno, sarebbe anche il trampolino migliore per provare a spiccare il volo verso quella Conference che, invece, ha assunto i contorni di cofanetto porta gioie (sei vittorie consecutive, con venti gol fatti e quattro subiti) e predisporsi in maniera migliore alle partite contro Lecce e Cremonese.

Due le notizie più confortanti per mister Italiano, in questo tour de force con pochi allenamenti a disposizione e tante energie – sia fisiche che mentali – da spendere. La prima è il progressivo rientro di quasi tutti gli infortunati, compresi i lungodegenti Sottil e Castrovilli i quali – comprensibilmente – scapitano per tornare ad essere ricompresi nelle rotazioni dopo una prolungata assenza dal campo. La seconda è la condizione di un Cabral apparso in stato di grazia: cinque gol nelle ultime quattro uscite, alla media di uno ogni trentotto minuti. Numeri che lo pongono di diritto in pole position nella lotta per la conquista della maglia da titolare, a scapito di Jovic il quale, però, non deve essere messo in castigo: nel 2023 è ancora a secco in campionato, ma ha inciso sia in Coppa Italia (assist con la Samp e gol col Torino) che in Europa con la doppietta in Portogallo col Braga. Ed il suo apporto, unito all’esperienza internazionale, farà senza dubbio comodo.

Anche in vista del primo dei due match contro i turchi del Sivasspor, in programma al “Franchi” giovedì, Italiano sta facendo opportuni ragionamenti sull’undici da schierare contro il Milan, valutazioni che presentano analogie con quelle di Pioli il quale dovrà preparare la trasferta di Londra contro il Tottenham valevole per il ritorno degli ottavi di Champions. In difesa dovrebbe rientrare Milenkovic mentre le noie all’adduttore costringeranno Terzic al forfait. Abbondanza da centrocampo in su, con il terzetto Amrabat-Cabral-Nico Gonzalez verso al conferma dal 1’ e gli ex di turno Bonaventura e Saponara favoriti nella volata per una maglia da titolare.