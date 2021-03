Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Pioli perde Leao, viola con Ribery

Momento difficile per il Milan. I rossoneri, dopo essere stati sconfitti in campionato dal Napoli, sono stati eliminati agli ottavi di Europa League per mano del Manchester United, che ha espugnato per 0-1 San Siro nella gara di ritorno. La formazione di Pioli sarà quindi adesso chiamata al riscatto domenica 21 marzo (fischio d'inizio alle 18) nel match contro la Fiorentina, valevole per la 28ª giornata di Serie A. Il Diavolo, secondo a -9 dall'Inter capolista, vuole infatti difendere un posto Champions, messo in discussione con l'opaco rendimento delle ultime settimane. I viola, invece, si presenteranno a Milano forti del blitz per 4-1 ottenuto sul campo del Benevento nello scorso weekend.

Fiorentina-Milan, le scelte dei due allenatori

Prandelli, contro il Milan, si affiderà ancora una volta al 3-5-2, con Ribery al fianco di Vlahovic in attacco. A centrocampo si rivedrà dal primo minuto Castrovilli: insieme a lui Bonaventura e Pulgar, con Caceres ed uno tra Venuti e Biraghi sulle corsie esterne. In difesa conferme in vista per Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

Consueto 4-2-3-1 dall'altra parte per Pioli, privo dello squalificato Rebic e degli infortunati Calabria, Romagnoli e Leao. Ibrahimovic sarà il terminale offensivo, sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers (in vantaggio su Castillejo), Calhanoglu e Krunic. In mezzo al campo Tonali con Kessié, mentre in difesa toccherà a Tomori affiancare Kjaer. Terzini Dalot ed Hernandez.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli