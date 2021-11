Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Fiorentina-Milan, ovvero la squadra che non ha mai pareggiato in campionato affronta quella che – assieme al Napoli – non ha mai perso. Sfida particolare quella del “Franchi”: la Fiorentina, coinvolta nella bagarre sviluppatasi nella classifica in prossimità della “Zona Europa”, è reduce da due 3-0 interni consecutivi con Cagliari e Spezia, ma in casa contro i rossoneri non vince dall'agosto 2015 (2-0 firmato Marcos Alonso e Josip Ilicic). I viola si scontrano con il cinismo di un Milan che ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa del torneo ma soprattutto in trasferta ha battuto col minimo scarto Roma, Atalanta, Spezia e Sampdoria, più il 4-2 ottenuto a Bologna. Ed ha un Pioli in panchina che contro la sua ex squadra non è stato mai troppo tenero: sei match vinti ed uno pareggiato negli otto incroci capitati finora.

Fiorentina- Milan , le scelte di Italiano

Ballottaggio tra i pali: Dragowski è tornato ormai in gruppo da giorni dopo l’infortunio di inizio ottobre, ma a difesa della porta viola potrebbe esserci nuovamente Terracciano. Scelte obbligate, invece, in difesa: Odriozola a destra, Biraghi a sinistra ed in mezzo Venuti-Igor (coppia provata da Italiano durante la sosta per ovviare alla contemporanea indisponibilità di Martinez Quarta, Milenkovic e Nastasic). A centrocampo Pulgar dovrebbe regolarmente essere tra i convocati dopo i problemi fisici accusati in nazionale, probabile che Italiano punti però su Torreira al centro con Bonaventura e Castrovilli ai lati. Situazione analoga per Nico Gonzalez, guarito dal Covid ed allenatosi con regolarità negli ultimi giorni ma destinato a restare fuori dall’undici titolare: nel tridente offensivo Vlahovic sarà la punta centrale supportata da Saponara e Callejon (in vantaggio su Sottil).

Fiorentina-Milan, le scelte di Pioli

Diversi i dubbi da sciogliere per il tecnico rossonero, soprattutto in vista dell’impiego in Champions League di mercoledì contro l’Atletico Madrid. Tatarusanu in porta, in difesa Kalulu (favorito su Florenzi) ed Hernández sulle fasce e la coppia Tomori-Kjaer in mezzo con Romagnoli recuperato che sarà in panchina. Lo schermo di centrocampo sarà costituito da Kessié e Tonali (in vantaggio su Bennacer). Più incertezza in avanti: sulla trequarti lo stop improvviso di Rebic obbliga Pioli a puntare senza indugio su Leao, insieme a Saelemaekers e Brahim Díaz (avanti nel ballottaggio con Krunic). Il ruolo di estremo offensivo sarebbe di Giroud, con Ibra a riposo pronto ad entrare in corsa e probabilmente titolare contro i “Colchoneros” in Coppa.

Fiorentina- Milan , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Callejón, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Milan(4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernández, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Brahim Díaz, Leao, Giroud. All. Pioli

Fiorentina-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Milan sarà trasmessa da Dazn e da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà in onda su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite) e sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.