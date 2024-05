Fiorentina-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Scivolata al nono posto ma con in tasca il biglietto di ingresso per la finale di Conference League contro l’Olympiakos, la Fiorentina ospita nel penultimo impegno casalingo stagionale un Monza ormai appagato, reduce da una striscia di sei match senza vincere – nei quali ha ottenuto tre punti – e che ha sempre palesato difficoltà nelle sfide contro formazioni nelle prime dieci posizioni (appena nove lunghezze in diciotto incroci, solo la retrocessa Salernitana ed il Frosinone hanno fatto peggio). I viola faranno leva sull’ottimo trend tra le mura amiche, dove da inizio febbraio analizzando tutte le competizioni hanno perso solo con il Milan in campionato, ma anche sulla cooperativa del gol che ha mandato a segno nel massimo torneo ben 17 giocatori, record per la categoria. In perfetta parità il bilancio delle sfide in Serie A: una vittoria per parte (i toscani si sono imposti all’U-Poert Stadium nella sfida di andata, i brianzoli ad aprile 2023 in casa) e pareggio 1-1 al “Franchi” nella prima partita disputata.

Fiorentina-Monza, le scelte di Italiano

In considerazione del recente impegno di Conference, il tecnico dei viola dovrebbe operare alcuni cambi nell’undici titolare, dando spazio a chi è stato maggiormente impiegato in campionato. Ecco quindi che torna in primo piano la candidatura di Christensen tra i pali, alle spalle di una retroguardia con Kayode e Parisi esterni e una coppia centrale da scegliere tra Quarta, Ranieri e Milenkovic. A centrocampo dovrebbe trovare spazio Maxime Lopez al fianco di Duncan, con Barak in posizione più avanzata. Come esterni offensivi, dato l’infortunio di Sottil, si scaldano Castrovilli (non schierabile in Europa) ed Ikoné, a supportare Nzola di punta il quale può far rifiatare Belotti.

Fiorentina-Monza, le scelte di Palladino

I brianzoli ripartiranno dalla consueta difesa a quattro davanti a Di Gregorio, governata da Izzo e Marì con Birindelli e Kyryakopoulos (in vantaggio su Caldirola) come esterni bassi. Più incertezze dalla cintola in su: Gagliardini ritroverà il posto da titolare al rientro dalla squalifica, affiancato da Pessina, il quale però potrebbe essere avvicendato da Bondo posizionandosi così al posto di Valentin Carboni sulla trequarti, che prevederà anche Colpani in posizione centrale e defilato sulla sinistra uno tra Zerbin (favorito) e Mota Carvalho. A guidare il comparto avanzato sarà Djuric.

Fiorentina-Monza, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, M. Quarta, Ranieri, Parisi, Maxime Lopez, Duncan, Ikoné, Barak, Castrovilli, Nzola. All. Italiano

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Colpani, V. Carboni, Zerbin, Djuric. All. Palladino

Fiorentina-Monza, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Monza, in programma lunedì 13 maggio alle ore 20.45 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.