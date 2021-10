Il Napoli non si ferma, Lozano e Rrhamani ribaltano la Fiorentina: 1-2

Il vantaggio viola di Martinez Quarta non basta, Spalletti si riprende il primo posto solitario a +4 dall'Inter

Cade la Fiorentina, battuta 1-2 in rimonta dal Napoli nel match della settima giornata di Serie A. Dopo essere passati in vantaggio con Martinez Quarta alla mezz'ora del primo tempo, i viola sono stati rimontati sul pari pochi minuti più tardi da Lozano, lesto a ribadire in rete un calcio di rigore sbagliato da Insigne.

A inizio ripresa la rete decisiva realizzata da Rrhamani che ha deciso la sfida del Franchi, consolidando il primo posto in classifica dei partenopei che restano l'unica squadra a punteggio pieno di tutta la Serie A. Resta a quota 12 la Fiorentina, momentaneamente quinta. Ora la sosta: ripresa prevista il 18 ottobre in trasferta contro il Venezia.

Articolo da Firenze Today

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola (78' Benassi), Milenkovi?, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (79' Kokorin), Pulgar (65' Torreira), Duncan (78' Maleh); Callejón (58' Sottil), Vlahovi?, González. A disp.: Terracciano, Terzic, Venuti, Amrabat, Nastasic, Munteanu, Igor. All. Italiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (85' Mertens), Zambo Anguissa; Lozano (58' Politano), Zielinski (58' Elmas), Insigne (70' Demme); Osimhen (85' Petagna). A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Manolas, Zanoli. All. Spalletti

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Bindoni – Lo Cicero

IV: Serra

VAR: Aureliano

AVAR: Meli

Marcatori: 29' Martinez Quarta (F), 37' Lozano (N), 50' Rrhamani (N)

Note - ammoniti Bonaventura, Martinez Quarta, Pulgar (F), Anguissa, Mario Rui, Demme (N). Recupero: 1' pt, 4' st.