Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli di Spalletti dopo le goleade con Verona e Monza si presenta al Franchi per sfidare la Fiorentina di Italiano, reduce dalla qualificazione ai gironi di Conference League contro il Twente. I viola in campionato hanno battuto al fotofinsh il Monza e pareggiato a Empoli 0-0, un inizio senza fuochi d'artifico ma utile per iniziare già ai piani alti. Dopo l'ottimo mercato la missione è quella di restare nelle posizioni che valgono l'Europa, sperando di salire qualche gradino in più rispetto allo scorso anno. Il sogno del Napoli è invece quello di competere ancora per lo scudetto e le prime due gare hanno rilanciato l'entusiasmo: nove gol e due vittorie molto convincenti per Spalletti che adesso ha nelle mani anche tutti i nuovi acquisti.

Fiorentina-Napoli, le scelte di Italiano

Alcuni problemi di carattere fisico obbligheranno il tecnico dei toscani a rinunciare a Duncan e Gonzalez, mentre troverà spazio a partita in corso il neo acquisto Barak. In porta dovrebbe rivedersi Gollini, mentre l’importanza della partita dovrebbe spingere Italiano a chiedere gli straordinari a Milenkovic, Igor e Biraghi, a comporre la linea difensiva che si completerà con uno tra Dodô (favorito) e Venuti. In mediana probabile l’utilizzo di Amrabat, Bonaventura e Maleh, ma Mandragora potrebbe avere una chance schierato da interno. In avanti probabile il ritorno di Jovic dal 1’, nel ruolo di esterni alti favoriti Sottil ed Ikoné, con Saponara come alternativa e Kouame arma da sfruttare a gara in corso.

Fiorentina-Napoli, le scelte di Spalletti

L’allenatore dei partenopei, ancora privo di Demme, dovrebbe ripartire dall’assetto che ha permesso di fare bottino pieno nelle ultime due giornate, sebbene tra le priorità ci sia anche velocizzare l’inserimento dei nuovi (Ndombele, Simeone, Raspadori). In attacco probabile quindo il varo del terzetto visto all’opera nelle precedenti uscite, con Oshimen al centro del vertice offensivo con Lozano (insidiato da Politano) e Kvaratskhelia come esterni. Centrocampo a tre con Lobotka, Zielinski ed Anguissa, mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Di Lorenzo e Mario Rui esterni bassi e la coppia centrale Kim e Rrhamani a protezione di Meret.

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Fiorentina-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Napoli sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.