Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Test probante per i gigliati, a ridosso del gruppo di testa in classifica, mentre il Napoli - a punteggio pieno - è a caccia del settimo sigillo in campionato.

E’ la partita del comunale di Firenze a catalizzare l’attenzione del settimo turno di serie A, configurandosi per la Fiorentina come test probante in funzione di una classifica che vede i viola a ridosso del gruppo di testa. E per il Napoli come chance per risaldare la leadership in campionato e cancellare il primo passo falso stagionale - arrivato in Europa League - mantenendo nel mirino il record di otto vittorie filate in campionato detenuto da Sarri. Solo un successo per i toscani negli ultimi dodici confronti con gli azzurri: risale ad aprile 2018 con il 3-0 firmato da Simeone (tripletta). E ingolosisce il “primo tempo no gol” nel ventaglio delle possibilità per gli scommettitori: è infatti anche la sfida tra le due squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi di questo campionato: solo una rete incassata nella prima frazione sia per la Fiorentina che per il Napoli.

Fiorentina-Napoli, le scelte di Italiano

Sicuro il forfait di Castrovilli, che dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta, possibile quello dell’acciaccato Saponara. A supporto di Vlahovic dovrebbero esserci Gonzalez (al rientro dopo la squalifica) e l’ex di turno Callejon, sebbene permanga la candidatura di Sottil nell’undici di partenza. Torreira, titolare nelle ultime due, potrebbe lasciare il posto a Pulgar, in un centrocampo che prevede anche Bonaventura e Duncan. A protezione di Dragowski, ci saranno Odriozola, Biraghi e Milenkovic. Corsa a tre per l’altro centrale difensivo: Quarta, Nastasic, e Igor, col brasiliano al momento in leggero vantaggio.

Fiorentina-Napoli, le scelte di Spalletti

Un ballottaggio per reparto nell’undici che scenderà in campo al “Franchi”. Ospina tra i pali e Rrahmani al centro della difesa dovrebbero rimpiazzare rispettivamente Meret e Manolas, titolari nella gara di Coppa contro lo Spartak. Il match europeo ha visto il tecnico dei partenopei centellinare alcuni giocatori, schierandoli per un tempo, forse in funzione dell’inserimento dal 1’ a Firenze. Probabile quindi vedere in mediana Fabian Ruiz ed Anguissa (con Elmas, reduce dalla buona prova coi russi, come valida alternativa), ed a supportare Osimhen un terzetto composto da Insigne, Zielinski e Lozano – inserito nella lista dei convocati del Messico per le qualificazioni mondiali - preferito a Politano partito però titolare nelle ultime due.

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Pulgar, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Fiorentina-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta da DAZN. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.