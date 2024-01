Fiorentina, non solo Rodriguez. Gli altri (due) possibili colpi del mercato invernale

Rodriguez, e non solo. Con la trattativa per l’arrivo dell’esterno offensivo uruguayano in dirittura d’arrivo, la Fiorentina continua a mantenersi vigile sulle opportunità offerte dal mercato nel reparto attacco. Le porte, in questo senso, si mantengono...girevoli: l’ingresso dell’ala prelevata dal campionato messicano verrà bilanciata dalla partenza di Brekalo, ormai prossimo al ritorno in patria dove concluderà la stagione con la maglia della Dinamo Zagabria. E così, la dirigenza viola continua a restare attiva sul fronte Ruben Vargas, laterale dell’Augsburg già finito nel mirino e che potrebbe diventare la pedina necessaria a colmare il vuoto lasciato dalla possibile partenza di Ikoné.

L’ala francese ha estimatori nella Capitale, avendo attirato l’attenzione sia della Lazio (che al pari dei viola sta monitorando con attenzione il reparto esterni offensivi) che della Roma, con la quale si sta delineando una sorta di asse nelle trattative invernali. Ad essere finito nel mirino del club giallorosso sarebbe infatti anche il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, elemento funzionale all’idea di gioco del nuovo tecnico Daniele De Rossi, ma sul piatto della bilancia sarebbe stato messo anche Andrea Belotti, che ha trovato spazio risicato in questa prima parte di stagione e potrebbe così ricongiungersi al club toscano dopo i lunghi corteggiamenti risalenti alle scorse estati.

Alla luce di questi possibili movimenti, il reparto avanzato a disposizione del tecnico Italiano potrebbe assumere connotati ben diversi. L’addio di Ikoné comporterebbe infatti un’accelerata per Vargas: operazione per cui ci sarà da limare una lieve differenza tra domanda ed offerta – nell’ordine dei 2-3 milioni di euro – in modo da trovare un punto di incontro. Ma l’eventuale approdo di Belotti cambierà anche le strategie del mercato in uscita: difficile infatti immaginare la convivenza del “Gallo” con le altre due prime punte attualmente in organico – Beltran e Nzola, con il primo che appare avanti nelle gerarchie – e la necessità di “snellire” il reparto. La posizione dell’angolano appare poco salda, ma il nodo è costituito dalla volontà dell’attaccante di restare a Firenze. Cosa che rimanderebbe il restyling del settore “centravanti” alla fine della stagione in corso.