La Fiorentina non “lascia” agli arabi. E raddoppia sul mercato

I tanti “like” arrivati da parte dei giocatori, dopo l’ufficialità della notizia, rappresentano un segnale importante, come se il prolungamento del contratto del tecnico con il club costituisca quasi un sospiro di sollievo, dopo le voci rimbalzate la scorsa settimana legate ad alcune problematiche emerse nella trattativa. Le strade di Vincenzo Italiano della Fiorentina continueranno a snodarsi parallelamente, vicine come i binari su cui il treno viola è chiamato a prendere ulteriore velocità. E tra i “like” arrivati c’è anche quello di Luka Jovic, mai così vicino all’Italia: stesso procuratore dell’allenatore gigliato e volontà dell’attaccante serbo di...assaggiare la serie A. Serve un’intesa sulla modalità di pagamento del ricco contratto (la dirigenza toscana spinge per un 50-50) e sulla formula del trasferimento, che sarà un prestito ma da capire se “secco” (come nel caso di Odriozola) o con un menzione al riscatto come diritto od obbligo.

Il club ha intanto preso posizione in merito alle voci circolate nelle ultime ventiquattro ore. I “rumors” di un interesse di un fondo arabo, disposto ad investire sulla Fiorentina, sono stati subito silenziati dal d.g. Barone. Puntualizzando che la società non è in vendita e non ha bisogno di supporti economici da parte di altri, rilanciando invece sulla volontà della dirigenza di lavorare per la città e la tifoseria, concentrandosi sul futuro che prevede anche l’apertura a fine anno di un nuovo centro sportivo. Quel “Viola Park” cominciato il 6 febbraio, che trae ispirazione dall’Enfield Training Center – la casa del Tottenham – e che dovrebbe essere ultimato entro la fine dell’anno, diventando un quartier generale all’avanguardia destinato ad ospitare i viola.

Mentre continua l’inseguimento a Mandragora, la dirigenza sembra intanto ad un passo dalla chiusura dell’accordo con Dodô. Già trovata l’intesa con il giocatore, che firmerà un contratto quinquennale, manca quella con il club per cui trapela ottimismo non solo per la distanza ridotta tra l’offerta e la richieste dello Shakhtar, ma anche per la concorrenza che si è progressivamente defilata, rendendo così la Fiorentina la pretendente più accreditata per il terzino brasiliano. Nelle ultime ore rimbalza anche dalla vicina Empoli l’indiscrezione di un sondaggio fatto dai viola per l’albanese Bajrami. Valutazione che si aggira intorno ai dieci milioni di euro, con l’Hertha Berlino come potenziale competitor nell'eventuale volata per il ventitreenne jolly di centrocampo albanese.