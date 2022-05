Fiorentina, si prospetta una mini-rivoluzione: chi lascerà Firenze

Più che opera di maquillage, un profondo cambio di connotati. La Fiorentina che verrà, quella che si presenterà ai nastri di partenza nel prossimo torneo di serie A - con un settimo posto lasciato in eredità dalla stagione appena conclusa – e che si affaccerà sul palcoscenico europeo della Conference League, avrà tratti somatici ben diversi da quella che ha preso congedo dalla stagione 2021/2022. Un po’ per scelta, come nel caso del reparto avanzato dove sono previsti ritocchi, un po’ per il conto da pagare lasciato dalla sfortuna (Castrovilli sarà ancora in ripresa dall’operazione al ginocchio) ed un po’ per necessità, viste le partenze di Odriozola e di un Torreira che potrebbe tornare alla base in quel di Londra.

Conti alla mano, addirittura metà della formazione abitualmente messa in campo da Italiano potrebbe cambiare, nel corso di un mercato estivo caldo forse anche più delle previsioni meteorologiche. A partire dalla scelta del portiere, con Terracciano che ha chiuso da titolare ma che dovrebbe lasciare il posto tra i pali a Gollini, di rientro a Bergamo dal prestito al Tottenham e in cima alla lista dei papabili, in una sorta di passaggio di consegne con Dragowski il cui futuro sembra infatti essere targato Premier League. In difesa è attentamente monitorata la situazione di un Milenkovic per cui le big d’Italia stanno facendo sondaggi, sicura invece la ricerca di un esterno basso a destra che copra la partenza di Odriozola, il quale farà ritorno a Madrid: fari puntati su Bellanova – che il Cagliari ha appena riscattato dal Bordeaux ed è legato ai sardi da un contratto con scadenza 2026 – e su Molina dell’Udinese, per cui si richiede però un esborso superiore ai dieci milioni di euro.

La possibile partenza di Torreira apre invece un’autentica voragine a centrocampo, difficilmente riempibile visto che trovare, al momento, registi che riescano a coniugare qualità e quantità in mezzo al campo in ugual misura hanno quotazioni fuori portata, e comunque ben più alte di quella che sarebbe servita per tenere l’ex Samp a Firenze. Si va dalla soluzione interna rappresentata da Amrabat – già utilizzato da Italiano per fare le veci dell’uruguaiano – fino a quella intrigante rappresentata da Tameze del Verona, sebbene la volontà del giocatore di restare in viola potrebbe costituire un ottimo argomento per prolungare la trattativa con l'Arsenal, pur scaduto il termine per esercitare il riscatto sulla base dei quindici milioni di euro preventivamente stabiliti.

C’è poi il discorso relativo all’attacco. Tracciando un bilancio dei sei mesi di soggiorno in Toscana, Piatek e Cabral non hanno completamente convinto. Il primo è partito bene per poi perdersi, il secondo ha faticato ad acclimatarsi trovando continuità di impiego nel finale di stagione, senza però garantire continuità a livello di prestazioni e gol. La sensazione è che la dirigenza della Fiorentina abbia più di una perplessità nel versare i 15 milioni di euro all’Hertha Berlino fissati per inserire il polacco a titolo definitivo nell’organico del prossimo anno, mentre più solida – almeno contrattualmente – è la posizione di Cabral il cui trasferimento dal Basilea è già stato perfezionato questo inverno. Al vaglio diverse alternative: da Joao Pedro a Belotti, fino a qualche altra scommessa sudamericana come quell’Alvarez del Penarol già trattato ad inizio 2022. Probabile, però, che alla fine prevalga la linea che suggerisca di puntare su un elemento più esperto e già a conoscenza del campionato italiano. In un ruolo sul quale, soprattutto nella prossima stagione, non sono ammessi errori di valutazione.