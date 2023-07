Fiorentina ammessa in Conference League. Come cambia, ora, il mercato viola

Quelle che erano restate semplici indiscrezioni, trovano conferma nell’ufficialità: sarà la Fiorentina a partecipare alla prossima Conference League 2023/2024. La decisione della Prima camera di controllo finanziario dell’Uefa di escludere la Juventus dalle competizioni continentali, “per violazione del quadro normativo e dell’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022”, spalanca nuovamente le porte europee alla formazione viola. Arriva quindi in seconda chance per la squadra di Italiano di dare l’assalto a quel trofeo sfuggito in finale a giugno, quando fu il West Ham ad aggiudicarsi la coppa imponendosi di misura nella finale di Praga. Una buona notizia per il club gigliato e per i suoi tifosi, ma anche un ulteriore “pacchetto” di impegni in calendario che si va ad aggiungere a quelli già in agenda per la stagione 2023/2024. A partire da quello più importante, ovvero il doppio confronto di spareggio tra meno di un mese, step indispensabile per accedere al tabellone principale i cui gironi verranno sorteggiati a Nyon il 1° settembre.

Facendo un conto rapido, per arrivare a giocarsi nuovamente la possibilità di mettere in bacheca il trofeo serviranno oltre una dozzina di partite: un surplus di fatica che dovrà essere compensato con un ulteriore allargamento della rosa, considerando anche la partecipazione alla Final Four della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Per cominciare, c’è sempre da risolvere il rebus portiere: nella hit parade dei papabili Audero è stato scavalcato in vetta da Kamil Grabara, portiere polacco del Copenaghen cresciuto nel settore giovanile del Liverpool. Poi per rinforzare il pacchetto arretrato servirà un sostituto di Igor partito alla volta del Brighton: Sutalo e Murillo i maggiori indiziati, ma non è da escludere persino un doppio colpo, qualora si materializzasse la possibilità di una cessione di Martinez Quarta, per cui si sono registrate delle timide – per ora – manifestazioni di interesse da parte di qualche club della Liga spagnola.

C’è inoltre il centrocampo da sistemare, il solo Arthur non basta: tasto dolente, perché Amrabat salvo ribaltoni dell’ultima ora sembra destinato al Manchester United, e lo stallo sul rinnovo di Castrovilli – il quale andrà in scadenza tra dodici mesi – potrebbe anche comportare una cessione del giocatore pugliese ed un ulteriore innesto nel reparto. In dirittura d’arrivo c’è l’ingaggio di Gino Infantino, ventenne mancino del Rosario Central ed ormai abituale frequentatore sia della serie A argentina che della selezione Under 20 dell’Albiceleste. Ma la sensazione è che per completare il pacchetto di mischia la dirigenza della Fiorentina punti anche ad un’altra pedina: la soluzione ideale è rappresentata da Nicolas Dominguez, ma per il capitano del Bologna bisognerà quantomeno arrivare a 13 milioni per pareggiare l’offerta del Fenerbahce, e puntare sul gradimento del giocatore. In attacco, tutto ruota intorno alla oggettiva percorribilità delle strade che portano a Beltran e Nzola: sarà con ogni probabilità scelta quella meno tortuosa, da fare di corsa qualora prenda corpo la partenza di Cabral.