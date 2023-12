Calciomercato Fiorentina, i nomi appuntati sul taccuino per la sessione invernale

La parola alla difesa, e forse anche all’attacco. Sembrano questi i reparti su cui la Fiorentina potrebbe operare nel mercato invernale, nell’ottica di garantire a mister Italiano rinforzi per affrontare la seconda metà della stagione. Ed anche per colmare qualche lacuna, specie in un pacchetto arretrato dove resta da verificare l’affidabilità fisica di Mina, ma anche le condizioni di Dodo che dovrà riprendersi dopo infortunio e relativa operazione, lasciando in parte sguarnito il settore destro in cui Kayode è gravato da superlavoro per carenza di alternative nel ruolo. I sondaggi fatti portano a Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona, sebbene nella lista ci sia anche Zanoli del Napoli su cui anche il Genoa sembra aver fatto un pensierino. Ma è evidente che si penserà prima ad avere riscontri sulla tempistica per il rientro del brasiliano.

Discorso diverso per l’attacco, dove potrebbero essere fatte scelte più “tecniche”. Si guarda ad esempio al mercato degli esterni: il nome che ricorre è quello del francese Armand Laurentié, messosi in luce lo scorso anno con una convincente stagione con il Sassuolo (7 reti e 6 assist): ancora domiciliato in Emilia, piace per la sua conoscenza del campionato italiano e per la sua versatilità che lo porta a poter essere impiegato sia nella fascia destra che sul versante mancino. La duttilità è anche uno dei punti di forza del belga Cyril Ngonge, ora al Verona a cui è approdato dopo l’esperienza nella massima serie olandese: ala destra con licenza di spostarsi anche al centro del fronte d’attacco, ha al suo attivo quattro reti e due assist in stagione. Suggestiva anche la pista che porta a Marco Grüll, ala sinistra vista all’opera contro i viola nei preliminari di Conference con il Rapid Vienna e protagonista di un’eccellente prima parte di stagione in Austria, dove ha già 12 centri all’attivo tra campionato e coppe, senza dimenticare la “pratica” De La Vega, esterno offensivo del Lanus, già esaminata in passato.

Ma non è escluso che si possa valutare un intervento anche nel reparto dei centrali del pacchetto offensivo, specie in considerazione dei rumors che vogliono l’Arabia interessata ad ingaggiare M’Bala Nzola. Una sua eventuale partenza comporterebbe occupare lo slot lasciato libero dalla partenza dell’angolano, che peraltro potrebbe anche partire per la Coppa d’Africa, al pari di Kouame che vestirà la maglia della Costa d’Avorio. Stesso impegno che d’altronde c’è nell’agenda di Boulaye Dia, prossimo alla convocazione col Senegal e già nei radar della dirigenza toscana. Resta in piedi l’idea Toni Martinez del Porto, per cui però c’è concorrenza: sia in Italia (è stato recentemente accostato all’Udinese) che nella Liga (corteggiato da Celta Vigo e Granada). La maxi partita a scacchi del mercato invernale, con un turbinio di pedine a muoversi tra idee ed indiscrezioni, è insomma appena cominciata.