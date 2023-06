Dagli scontri alla beffa in campo: la notte viola della Fiorentina

Prima le violenze tra tifosi per le strade di Praga, poi l'immagine di Biraghi ferito da un oggetto lanciato in campo, e infine, il gol beffa preso al 90esimo da Bowen, che consegna la Conference League al West Ham. Una notte che poteva trasformarsi in un sogno per la squadra di Italiano, e che invece si conclude nel peggiore dei modi, con la coppa alzata dagli inglesi.

Gli scontri a Praga

La tensione era già altissima già prima della partita. Nelle ore che hanno preceduto il fischio d'inizio Praga è diventata teatro di violenti scontri tra i tifosi viola e quelli degli Hammers, che hanno costretto la polizia locale a intervenire in tenuta antisommossa. Una vera e propria guerriglia urbana, con colpi proibiti e oggetti che volano: bilancio finale è di 16 ultras fiorentini fermati e di diversi feriti tra gli inglesi, di cui uno ricoverato in ospedale per un trauma cranico.

Biraghi colpito alla testa

Una violenza che poi è arrivata anche nel campo di gioco, quando al minuto 37 il terzino sinistro viola Cristiano Biraghi è stato colpito alla testa durante una pioggia di oggetti lanciati sugli spalti dai tifosi. L'arbitro è stato costretto a interrompere il gioco. Il capitano della Fiorentina, ferito alla nuca e sanguinante, è stato costretto a ricevere delle cure mediche e a proseguire la partita con una vistosa fasciatura.

La beffa al 90esimo

Biraghi sfortunato protagonista anche in campo. Dopo la rete annullata a Jovic per fuorigioco, sono stat gli inglesi a sbloccare la partita, grazie ad un calcio di rigore provocato da un fallo di mano del difensore italiano. Al gol dagli undici metri di Benrahma ha risposto Bonaventura dopo appena un minuto, ma quando i supplementari sembravano ormai a un passo, il West Ham ha trovato la rete del 2-1: imbucata di Paqueta, la difesa viola non riesce a far scattare il fuorigioco e al 90' Bowen davanti a Terracciano non sbaglia. Un gol al fotofinish che ha spento le speranze dei tifosi viola, che sognavano di festeggiare la vittoria di un trofeo dopo oltre 60 anni di astinenza. La Fiorentina invece è uscita sconfitta dalla seconda finale in pochi giorni, dopo quella di Coppa Italia persa con l'Inter, concludendo nel peggiore dei modi una serata dal gusto amaro.I viola concludono comunque una stagione tra gli applausi, ma con la delusione di aver soltanto sfiorato due grandi obiettivi.

