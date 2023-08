Fiorentina-OFI Creta, dove vedere l'ultima amichevole della squadra viola

Il risultato, rotondo, conforta la Fiorentina nella penultima amichevole del precampionato, vinta 7-1 contro il Sestri Levante. Ma a rendere piacevole la serata del “Franchi” ci sono anche le ultime indiscrezioni di mercato (previsti altri innesti dopo ferragosto) ed i buoni riscontri da chi è stato impiegato nel test match. E’ piaciuto un Duncan apparso rigenerato dopo l’ultima stagione, perfettamente a suo agio nella zona nevralgica del campo, ed anche la new-entry Infantino ha dimostrato di avere già una buona base atletica e tocchi da giocatore di talento, gravitando tra la mediana e la trequarti. Tra le note più liete, un Kouame a segno e determinante nel propiziare le due autoreti per i viola, ed un Sabiri schierato a sinistra sul versante offensivo che si conferma tra i migliori con una doppietta. A chiudere il calendario delle amichevoli ci sarà la partita con l’Ofi Creta, ultimo appuntamento prima del debutto in campionato, gara nella quale Italiano darà con ogni probabilità spazio a chi è restato fuori contro la squadra ligure.

Lo Omilos Filathl?n ?rakleiou, abbreviato in OFI, è il club dell’isola più grande della Grecia. Nono al termine dell’ultima Serie A greca, era balzato agli onori della cronaca dopo il crack finanziario nella stagione 2014/2015, iniziata con Gennaro Gattuso in panchina e terminata anzitempo con il ritiro ufficiale a primavera dalla Souper Ligka Ellada in occasione del match contro il Pas Giannina (appena dodici i giocatori restati in rosa nel caos di stipendi non pagati, penalizzazioni inflitte in classifica e blocco del mercato). Ripartito dalla B, l’OFI è ritornato nella stagione 2018/2019 nella massima serie, che l’ha vista ai blocchi di partenza in ben 47 edizioni e raggiungere i risultati migliori a metà degli anni 80 (un secondo posto nel 1986 dietro al solo Panathinaikos, un terzo ed un quarto nei due tornei successivi) a cui si aggiungono varie partecipazioni alla Coppa Uefa. Nella rosa bianconera si segnalano le presenze di Jon Toral, centrocampista offensivo cresciuto nel settore giovanile di Barcellona ed Arsenal e miglior realizzatore dell’OFI l’anno passato, e Marko Bakic (a Creta da gennaio), rientrato recentemente nel giro della nazionale montenegrina e transitato a Firenze poco meno di dieci anni fa, prima di spostarsi in B a La Spezia e nella Serie A di Portogallo e Belgio.

Per la gara tra Fiorentina ed Ofi Creta, in programma sabato 12 agosto alle ore 20 al “Franchi”, non è prevista alcuna diretta Tv per l’incontro. Come accaduro però nella sfida contro il Sestri Levante potrebbe essere possibile la trasmissione in streaming attraverso il sito ufficiale della società e sui social di @acffiorentina, per cui una decisione dovrebbe essere presa a breve.