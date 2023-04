Fiorentina Forza 9: da anno deludente a stagione memorabile?

Tra le descrizioni che vengono fatte del calcio, quella che lo etichetta come materia strana, e distante anni luce dall’essere una scienza esatta è probabilmente tra quelle maggiormente azzeccate. Vivere a Firenze, in questo senso, aiuta a comprenderne la correttezza: perché vedere una squadra come quella viola – il cui gruppo risultava essere in discussione a partire dall’allenatore - che palesa limiti in attacco, che in campionato scivola pericolosamente nella parte meno nobile della classifica, per poi cominciare a risalire ed a prendere a sberle chiunque si interponga tra lei ed il successo, effettivamente sorprende. Soprattutto per la repentinità di tale trasformazione, che ha tramutato la Fiorentina in formazione efficace e cinica rendendola inoltre piacevole da vedere: tutto nel breve volgere di qualche settimana, come un interruttore pigiato e capace di modificare radicalmente l’andatura della formazione gigliata.

C’è chi identifica il 4-0 in Portogallo col Braga in Conference come precido momento dello “switch”, chi sottolinea l’importanza avuta dal cambio di modulo con un 4-2-3-1 che – una volta metabolizzato – ha cominciato a portare frutti, e chi parla di un “patto” d’onore fatto all’interno dello spogliatoio da tutto il gruppo, volto a lottare con il comune intento di regalare alla tifoseria e più in generale all’intera città un trofeo da mettere in bacheca che manca da parecchio tempo. Premesso che tale cambio di passo potrebbe essere stato generato anche da una “summa” di più variabili (perché in fondo col Braga in Conference si sono sbloccati Cabral e Jovic, Italiano ha ridisegnato l’assetto della Fiorentina rendendolo meno rigido e più “dinamico” e del patto hanno parlato pubblicamente Ikoné e l’attaccante brasiliano), ciò che veramente conta è il momento magico che la Fiorentina sta attraversando. Nove vittorie consecutive in tutte e tre le competizioni, una finale di Coppa Italia ipotecata (col 2-0 a Cremona nella semifinale di andata), un quarto di finale di Conference da giocare ed un sesto posto distante otto punti, a dieci turni dalla fine. Niente male, considerando che ad inizio febbraio c’era chi consigliava di pensare all’anno prossimo ed al contempo chiudere dignitosamente l’annata.

Ora, dopo aver polverizzato un record di affermazioni filate che durava da 63 anni, la “viola” si trova a dover completare in questo aprile dai ritmi serrati l’opera iniziata nel mese con due vittorie. E nei prossimi venti giorni, oltre ad evadere la pratica finale di Coppa Italia col match di ritorno al “Franchi” (e l’eventuale qualificazione metterà automaticamente in calendario la partecipazione alla prossima SuperCoppa europea in Arabia Saudita), ci sarà il doppio confronto col Lech Poznan con in palio la semifinale di Conference e lo scontro diretto con l’Atalanta, attualmente sesta in graduatoria. Tanta carne al fuoco per una squadra in fiducia, che ha già decollato sulle ali dell’entusiasmo e che non sembra intenzionata a porsi limiti. Pensiero finale per Vincenzo Italiano, che qualcuno due mesi fa aveva dato per bollito: ha difeso il suo operato, le sue scelte, il suo gruppo. Il raccolto dopo una semina così prolungata si sta rivelando generoso, ed il merito – con buona pace dei suoi detrattori – va attribuito anche (per non dire soprattutto) a lui.