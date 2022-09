Fiorentina-Rfs Riga, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Superato nello spareggio l’ostacolo Twente, la Fiorentina fa il suo esordio nella Pool eliminatoria di Conference League ospitando i campioni di Lettonia dell’Rfs Riga, in un match inedito nelle competizioni europee per il calcio italiano. Tanta attesa per la partita che segna il ritorno dei viola nel panorama continentale, a distanza di cinque anni dall’eliminazione in Europa League subita per mano del Borussia Monchengladbach ai sedicesimi di finale. Il Riga, in frenata nel suo campionato nazionale (quattro punti nelle ultime quattro gare e terza piazza in graduatoria), si presenta all’appuntamento dopo essere stato estromesso dalle qualificazioni di Champions League (sconfitto ai rigori dall’Helsinki) e grazie alle affermazioni nel doppio confronto degli spareggi ottenute contro gliu scozzesi dell’Hibernian ed i nordirlandesi del Linfield.

Fiorentina-Rfs Riga, le scelte di Italiano

La lista dei convocati non contempla Nico Gonzalez, oltre a Milinkovic. Ed è soprattutto il pacchetto arretrato che il tecnico gigliato dovrà, per scelta e per necessità, ridisegnare quasi completamente. Mancherà anche Igor squalificato, per cui davanti a Gollini si posizioneranno Terzic a sinistra, Dodò in ballottaggio con Venuti a destra e la coppia centrale formata da Martinez Quarta e Ranieri. A centrocampo c’è il forfait di Duncan: il terzetto in mediana dovrebbe quindi essere formato da Mandragora, Barak e Maleh con Zurkowski come alternativa. In attacco Cabral appare favorito su Jovic, come esterni offensivi si candidano Ikoné e Saponara, con Sottil che resta però in corsa per una maglia dal 1’.

Fiorentina-Rfs Riga, le scelte di Morosz

In occasione dell’ultimo match di campionato l’allenatore della formazione lettone ha profondamente cambiato il volto della sua squadra, ma c’è motivo di credere che a Firenze Morosz si affiderà a Steinbors tra i pali, con il serbo Vlalukin ed il ceco Mares esterni bassi e la coppia centrale formata da Maksimenko e Dubra. In ottica...conservativa, il terzetto a centrocampo dovrebbe contemplare Jatta e Zaleiko con Panic in veste di play. In attacco ci saranno Ilic supportato sugli esterni da Deocleciano e Simkovic.

Fiorentina-Rfs Riga, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, M. Quarta, Ranieri, Terzic, Barak, Mandragora, Maleh, Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano

Rfs Riga (4-3-3): Ceriauskas, Vlalukin, Maksimenko, Dubra, Mares, Jatta, Panic, Zaleiko, Deocleciano, Simkovic, Ilic. All. Morozs

Fiorentina-Rfs Riga , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Rfs Riga sarà trasmessa da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sul canale Sky Sport Action (numero 206 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.