Fiorentina - Roma 2-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Successo importante in chiave europea per la Fiorentina sulla Roma, provata dalle fatiche di Conference. La Viola già in vantaggio dopo 5' grazie a un calcio di rigore trasformato da González dopo l'intervento del VAR. Di Bonaventura il raddoppio al 10'. Nonostante i tentativi di riaprire il match da parte degli ospiti, i gigliati sono riusciti a portare a casa tre punti importantissimi.

Con questo successo i toscani si portano a quota 59 salendo al settimo posto che a fine stagione varrebbe la qualificazione alla Conference League, scavalcando l'Atalanta.

La cronaca

Partita subito in discesa per la Fiorentina che al 3' beneficia di un calcio di rigore dopo l'intervento del VAR per un contatto tra Karsdorp e González. Dal dischetto si presenta l''argentino che trasforma per il momentaneo 1- 0. Trascorsi appena 5 minuti i viola trovano il raddoppio, questa volta con Bonaventura, bravo a sfruttare un buco difensivo dei giallorossi. Al 25' i viola trovano addirittura il 3-0, ancora con Bonaventura, ma la rete viene annullata per posizione di offside. Il primo tempo si conclude dopo 3' di recupero con i padroni di casa avanti di due reti.

Durante l'intervallo cambio per gli ospiti che sostituiscono Sergio Oliveira con Nicolò Zaniolo. Al 55' tentativo della formazione giallorossa con Abraham, colpo di testa che termina fuori di poco. Risponde la Fiorentina, subito dopo con un destro di Amrabat deviato in corner da Rui Patricio. Al 59' ci prova anche Cabral su invito di Duncan, palla fuori. Tentativo di Biraghi su punizione al 62'', para Rui Patricio. Due minuti più tardi ci prova l'ex Veretout, il pallone termina fuori di poco. A un quarto d'ora dal termine, triplo cambio per i viola: dentro Piatek e Maleh per Cabral, Bonaventura e Biraghi. Al minuto 83' tentativo di Zaniolo dopo una combinazione con Abraham, para Terracciano. Dalla parte opposta risponde Maleh, para Rui Patricio. Nei minuti di recupero dentro anche Callejón, Saponara e Terzic per González, Ikoné e Biraghi. Il match del Franchi termina con una meritata vittoria dei gigliati.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovi?, Igor, Biraghi (90'+1 Terzic) ; Bonaventura (76' Maleh), Amrabat, Duncan; González (90'+1 Callejón), Cabral (76' Piatek), Ikoné (90'+1 Saponara). A disp.: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Torreira, Nastasic, Munteanu, Kokorin All. Italiano.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (90' Spinazzola), Veretout, Cristante, Oliveira (46' Zaniolo), Zalewski (66' El Shaarawy); Pellegrini, Abraham (90' Shomurodov). A disp.: Fuzato, Viña, Perez, Maitland-Niles, Kumbulla, Diawara, Bove, Afena-Gyan. All. Mourinho.

Marcatori: 5' rig. González (F), 10' Bonaventura (F).

Note - Ammoniti Amrabat, Bonaventura, Duncan (F), Mancini (R).

Fiorentina - Roma 2-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Fiorentina - Roma 2-0 giocata lunedì 9 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport