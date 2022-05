Bentornata, Fiorentina: i viola nuovamente nel pieno della bagarre "europea"

Una “mezza liberazione”, secondo il tecnico Vincenzo Italiano. Ma anche, molto più semplicemente, la dimostrazione che la Fiorentina, a questo punto, non vuole davvero accontentarsi. Contro la Roma serviva un successo, senza se e senza ma: un’altra battuta d’arresto avrebbe reso irraggiungibili Roma e Lazio – anche in caso di arrivo a pari punti, gli scontri diretti avrebbero permesso a entrambe le squadre romane di restare avanti – facendo scalare i viola in ottava posizione, dietro anche all’Atalanta salita a 59 con il successo sullo Spezia. Pensieri che avevano accompagnato la sfida casalinga coi giallorossi, soprattutto volgendo lo sguardo alle tappe di avvicinamento al match del “Franchi”: quattro sconfitte tra campionato e coppa non costituivano un incoraggiante biglietto da visita, specie al cospetto di una formazione sicuramente stanca, ma oltremodo carica dopo la conquista di un posto nella finale di Conference.

Nel momento più opportuno, insomma, la Fiorentina ha saputo ritrovarsi. Lo ha fatto gettandosi alle spalle quella stanchezza mentale e fisica inevitabile, ad appena 180’ dalla conclusione del torneo. Lo ha fatto ritrovando quel ritmo nella manovra smarrito nelle ultime settimane, mantenendo inviolata la porta e approcciando in maniera impeccabile alla sfida, sebbene dalla sponda capitolina fiocchino le recriminazioni per il penalty che ha sbloccato la gara, decretato – secondo i giallorossi – con eccessiva generosità. E ci è riuscita nonostante l’assenza di Torreira, pedina di capitale importanza nello scacchiere del tecnico il quale ha però potuto contare su un’altra convincente prova di Amrabat, nonostante aver fallito il colpo del definitivo k.o. (che peraltro potrebbe ritorcersi contro in un ipotetico arrivo a pari punti con la Roma, dove a contare sarebbe a questo punto la differenza reti totale in campionato, vista la parità di risultati e gol fatti-subiti negli scontri diretti) e nonostante in attacco siano gli esterni, più che le punte centrali (Cabral-Piatek, in ordine rigorosamente alfabetico) ad essere messaggeri di buone notizie.

La “mezza liberazione” citata di Italiano sta allora tutta nella sua giacca fatta roteare sotto la curva Fiesole. Un’esultanza che va al di là della vittoria, oltre la consapevolezza di essere ancora in corsa per un traguardo prestigioso come l’Europa, sconfinando nel sollievo di aver finalmente disincagliato un’ancora pesante che stava zavorrando l’andatura dei viola nel rush finale. A due turni dalla fine, il sunto viene mirabilmente fatto da Biraghi e dal tecnico dei toscani. Il capitano sottolinea come il gruppo “sia padrone del suo destino”, con riferimento ai due match prima a Genova con la Sampdoria e poi al Comunale contro la Juventus: sei punti da conquistare per mettere intanto al sicuro un settimo posto per ora garantito dal miglior bilancio negli scontri diretti con l’Atalanta, appaiata a quota 59 in classifica ma quest’anno battuta entrambe le volte. Italiano, invece, dice che “sarebbe un peccato rovinare tutto”. Difficile dargli torto: tra errori pagati a caro prezzo, una cessione eccellente, alti e bassi ed infortuni, la Fiorentina è comunque ancora lassù, a giocarsi l’ingresso in Europa. Ancora 180 minuti per far sì che questo colpo di reni, giunto nel momento più opportuno, non sia stato vano.