Fiorentina-Roma, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo il poker europeo rifilato rispettivamente a Budapest al Maccabi in Conference ed al Brighton all’Olimpico in Europa League, in attesa del return-match continentale Fiorentina e Roma si misurano in campionato. Cinque le lunghezze che separano in classifica le due formazioni: la Roma, attualmente quinta, dopo aver trovato continuità di risultati anche lontano dal pubblico di casa (per un totale di diciotto punti nelle ultime sette gare, solo il Bologna con 19 e l’Inter con 21 hanno fatto meglio), proverà adesso a cambiare marcia negli scontri diretti, essendo tra le big quella che ha ottenuto meno punti nei confronti giocati in Serie A tra le formazioni attualmente nelle prime otto posizioni in classifica, (appena cinque in nove gare, con una vittoria, due pareggi e 6 k.o.). Difficoltà in trasferta che invece permangono in casa viola, compensate in parte dal ruolino di marcia interno che ha portato sei vittorie, un pareggio ed una sconfitta nelle otto partite più recenti.

Fiorentina-Roma, le scelte di Italiano

L’allenatore dei toscani perde Beltran per squalifica, ma ritroverà Martinez Quarta che ha superato i problemi fisici che lo avevano recentemente fermato. Per ovviare all’assenza del primo, Bonaventura si posizionerà al centro della trequarti con esterni Nico Gonzalez e Sottil (favorito su Ikoné), per supportare Belotti il quale riprenderà il posto da titolare spingendo Nzola in panchina. Il secondo potrebbe rilevare uno tra Milenkovic e Ranieri al centro della retroguardia davanti a Terracciano, che si completerà con Kayode e Biraghi laterali, favoriti rispettivamente su Faraoni e Parisi. A centrocampo, dubbio su Arthur: se le sue condizioni fisiche offriranno adeguate garanzie, verrà schierato dal 1’ con Duncan, ma resta comunque percorribile la pista che porta all’utilizzo di Mandragora nell’undici iniziale.

Fiorentina-Roma, le scelte di De Rossi

La formazione di partenza dei giallorossi al “Franchi” terrà conto delle fatiche di coppa e del return match contro il Brighton di giovedì prossimo. Tra i pali ancora Svilar, mentre in difesa possibile qualche cambio: Celik – già titolare in Europa League – si candida a destra in considerazione della squalifica di Kristensen e delle imperfette condizioni di Karsdorp (comunque recuperabile), sul versante opposto Angeliño dovrebbe far rifiatare Spinazzola, così come in mezzo possibile chance per Smalling a rilevare Ndicka accanto a Mancini (ma ci sono anche Huijsen e Llorente pronti all’uso, tanto da far ipotizzare il ricorso ad un pacchetto arretrato a tre). A centrocampo da valutare Pellegrini (che ha speso molto ed è in diffida) e Cristante: uno dei due potrebbe partire dalla panchina lasciando posto a Bove, mentre va verso la riconferma Paredes. In avanti, difficile la rinuncia a Lukaku e Dybala: Zalewski e Baldanzi duellano invece per rimpiazzare El Shaarawy, per cui si profila un turno di riposo.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Sottil, Bonaventura, N. Gonzalez, Belotti. All. Italiano

Roma (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Angeliño, Cristante, Paredes, Bove, Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi

Fiorentina-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Roma, in programma domenica 10 marzo alle ore 20.45 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.