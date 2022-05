Fiorentina-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una Fiorentina in difficoltà ospita la Roma fresca di qualificazione alla finale di Conference League. Diverso, pertanto, lo stato d’animo a cui le due formazioni si presentano all’appuntamento: i viola sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato e non arrivano a quattro battute d’arresto filate in serie A dal dicembre 2019, con Vincenzo Montella in panchina. Ed un eventuale passo falso ridurrebbe ulteriormente le speranze di disputare il prossimo anno le coppe europee.

La Roma, con il pensiero rivolto a Tirana ed alla finale col Feyenoord, in campionato non vince da tre partite ed in stagione non è mai arrivata a quattro match di fila senza successi. Il tecnico José Mourinho ha già dichiarato di puntare al quinto posto, e il confronto di Firenze diventa così l’occasione per replicare alla Lazio, che nell’anticipo ha superato la Sampdoria e precede i giallorossi – scalati in sesta posizione - di tre lunghezze. I precedenti sono favorevoli agli ospiti, che hanno vinto le ultime cinque sfide di serie A contro i toscani e potrebbero diventare la prima squadra a battere la Viola in sei incontri consecutivi nella competizione. Positiva anche la tradizione al “Franchi”, dove la Roma ha perso solo in un’occasione (0-1 il 18 settembre 2016) prendendo in esame le nove sfide più recenti che hanno anche regalato sei successi e due pareggi.

Fiorentina- Roma , le scelte di Italiano

Il tecnico dei viola deve sciogliere un dubbio legato alle condizioni di Odriozola. Lo spagnolo è rientrato a pieno regime nel gruppo da giovedì, ma non è al 100%, e nella formazione anti-Roma potrebbe anche lasciare nuovamente il posto a Venuti ad agire come terzino destro (a sinistra ci sarà Biraghi, in mezzo Milenkovic ed Igor). Meno incertezze sulla linea mediana, con la piena disponibilità di Torreira e Bonaventura che si riprenderanno una maglia da titolari, lasciando a Duncan e Maleh il compito di duellare per l’ultimo posto a centrocampo. Davanti, solito ballottaggio Cabral-Piatek col primo favorito a posizionarsi al centro del fronte offensivo; sugli esterni sicura la presenza di Nico Gonzalez, dalla parte opposta volata Saponara-Ikoné.

Fiorentina- Roma , le scelte di Mourinho

L’allenatore portoghese dovrebbe adottare un morbido turn-over, per far rifiatare chi nelle ultime due settimane ha speso di più. Il maggiore indiziato in difesa sembra Ibanez, che verrebbe sostituito da Kumbulla per completare una retroguardia che contempla Mancini, Smalling e Rui Patricio tra i pali. A centrocampo si va verso una rotazione degli esterni: pronti Maitland Niles – a rilevare Karsdorp – e Vina-El Shaarawy in ballottaggio per prendere il posto di Zalewski, mentre in mezzo sarà Cristante a rifiatare, lasciando spazio a Veretout in coppia con Oliveira. In attacco non dovrebbero esserci novità, con Abraham supportato da Pellegrini e Zaniolo, ma è probabile ricorso ad una staffetta con Carles Perez e Shomurodov pronti a subentrare.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Duncan, Torreira, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Vina, Zaniolo, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Fiorentina-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.