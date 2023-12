Fiorentina-Salernitana: le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Brillante in Europa (tre vittorie consecutive), in affanno in campionato dove ha perso quattro delle ultime cinque gare. La Fiorentina attende la visita della Salernitana per riprendere quota in classifica, nella quale è scivolata indietro perdendo contatto col gruppo delle prime, e può contare su uno “storico” estremamente positivo avendo sempre battuto al “Franchi” i granata nei sette confronti disputati tra massima serie, cadetteria, Coppa Italia e Divisione Nazionale. Ma a presentarsi in Toscana sarà una squadra campana rinfrancata dai recenti passi in avanti: ancora fanalino di coda in Serie A, ma con quattro punti nelle ultime due uscite frutto dell’affermazione contro la Lazio e del prezioso pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il confronto del “Comunale” è anche l’ennesima chance di mettere fine ad un prolungato digiuno esterno: la Salernitana non vince infatti fuori casa dal 27 gennaio 2023 (2-1 al Lecce), e durante le gestioni Nicola, Paulo Sousa ed Inzaghi ha collezionato in seguito nove pareggi e sei battute d’arresto.

Fiorentina-Salernitana, le scelte di Italiano

Da verificare le condizioni di Bonaventura e Mandragora, che hanno saltato il match contro il Genk nella parentesi europea: il sovraccarico all’adduttore destro del primo mette in preallarme Barak, mentre il secondo ha smaltito lo stato influenzale e potrebbe quindi partire dal 1’ al posto di Duncan affiancando Arthur, il quale tornerà tra i titolari scalzando Maxime Lopez. Corposa rotazione prevista in difesa dove rientreranno Terracciano in porta, Kayode a destra, Milenkovic e Ranieri in mezzo (ma resta viva la candidatura di Quarta, che ha giocato titolare con Mina in Conference) con la conferma di Biraghi sul versante mancino. In avanti, ballottaggio tra il favorito Beltran e Nzola: come esterni offensivi candidati nell'undici iniziale Nico Gonzalez e Brekalo, in vantaggio su Ikoné e Sottil.

Fiorentina-Salernitana, le scelte di Inzaghi

Rientrati regolarmente nei ranghi Dia e Tchaouna, con il primo che potrebbe però partire dalla panchina: versante offensivo che pertanto potrebbe contemplare Ikwuemesi punta con Kastanos e Candreva. A centrocampo si va verso la conferma di Lassana Coulibaly e Bohinen nel cuore della mediana, e le fasce che saranno presidiate da Mazzocchi e Bradaric. Tra i pali ancora Costil per Ochoa, ancora indisponibile al pari di un Gyomber colpito da un attacco influenzale: nella difesa a tre dovrebbero pertanto sistemarsi Fazio, Pirola e Daniliuc (insidiato da Lovato). Tra le opzioni, anche il ricorso ad una retroguardia a quattro, con Mazzocchi e Bradaric allineati al pacchetto arretrato, la rinuncia ad un centrale e l’inserimento a centrocampo di Maggiore.

Fiorentina-Salernitana, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Duncan, Arthur, Gonzalez, Barak, Brekalo, Beltran. All. Italiano

Salernitana (3-4-2-1): Costil, Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric, Kastanos, Candreva, Ikwuemesi. All. F. Inzaghi

Fiorentina-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Salernitana, in programma domenica 3 dicembre alle ore 15 allo stadio “Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.