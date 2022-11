Fiorentina-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Fiorentina a caccia di un pokerissimo mai riuscito sotto la gestione Italiano. Dopo le affermazioni in campionato (Spezia e Sampdoria) e Conference League (Rigas e Basaksehir), la formazione viola riceve la visita di una Salernitana in salute – sette punti nelle ultime tre uscite – allo scopo di operare il sorpasso in graduatoria ed anche accorciare il divario dalle posizioni…europee, al momento distanti nove lunghezze. I granata dal canto loro gravitano in una zona di classifica estremamente tranquilla, ed hanno anche rotto il ghiaccio in trasferta, conquistando all’Olimpico di Roma contro la Lazio il primo successo in trasferta. Confortanti i precedenti per i toscani, che contro la Salernitana nel massimo campionato hanno sempre vinto al “Franchi” peraltro senza subire reti. Meno quelli legati al turno infrasettimanale di campionato, visto che la Fiorentina, di mercoledì, è riuscita a mettere in cassaforte appena tre punti su otto match disputati.

Fiorentina-Salernitana , le scelte di Italiano

Possibili alcune novità rispetto all’undici di partenza che ha espugnato il “Ferraris”, anche in previsione dell’impegno di domenica a San Siro contro il Milan. In porta nuovamente Terracciano, in pole nel ruolo di terzini Dodô e Biraghi su Venuti e Terzic, mentre al centro della difesa ad affiancare Milenkovic si dovrebbe rivedere Igor al posto di Martinez Quarta. Salgono le quotazioni di Mandragora accanto al rientrante Amrabat nella diga mediana, con Barak a duellare con Bonaventura nella posizione centrale della trequarti, dove verranno con ogni probabilità confermati sugli esterni Ikoné e Kouame. Come vertice offensivo, ballottaggio serrato tra il favorito Jovic e Cabral. Sottil ancora k.o. e possibile minutaggio per Nico Gonzalez

Fiorentina-Salernitana , le scelte di Nicola

Buone notizie in difesa, dove il tecnico dei campani dovrà ancora fare a meno di Gyomber ma ritrova sia Fazio che Lovato, inseriti tra i convocati. Possibile, però, che in previsione del prossimo impegno a Monza, Nicola scelga uno tra Daniliuc e Radovanovic (spendibile anche in posizione più arretrata) per completare un pacchetto arretrato che prevederà anche Bronn, Priola più Sepe tra i pali. Possibili rotazioni anche a centrocampo, vista la diffida sul capo di Coulibaly e l’utilizzo continuato di Candreva, per cui è ipotizzabile – anche per una porzione di gara – maggiore spazio a beneficio di Vilhena e Bohinen, con il ballottaggio tra Maggiore e Radovanovic a completare il terzetto centrale e l’accoppiata Mazzocchi-Bradaric sui binari laterali. Dubbi anche in avanti per il partner offensivo di Dia: c’è Bonazzoli, ma l’ex di turno Piatek si candida per una maglia dal 1’.

Fiorentina-Salernitana , le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Bonaventura, Kouame, Jovic. All. Italiano

Salernitana (3-5-2): Sepe, Bronn, Daniliuc, Pirola, Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, L. Coulibaly, Bradaric, Dia, Piatek. All. Nicola

Fiorentina-Salernitana , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Salernitana sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.