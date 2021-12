Fiorentina-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riagganciata la zona Europa grazie alle vittorie con Sampdoria e Bologna, la Fiorentina mette nel mirino la Salernitana per centrare la terza affermazione consecutiva, che farebbe salire a cinque la striscia di successi casalinghi (nelle ultime quattro sfide ben 13 le reti realizzate dai viola al “Franchi”, quattro delle quali al Milan). Appena quattro i precedenti tra toscani e campani in Serie A, con un bilancio di due vittorie ad una per i gigliati. Di fronte alla formazione di Italiano, il fanalino di coda del campionato, con appena undici reti all’attivo: nemmeno il cambio di guida tecnica è riuscito ad invertire la tendenza, in queste prime 16 partite la Salernitana ha infatti avuto due allenatori diversi, ma un identico andamento con una vittoria, un pareggio e sei sconfitte e addirittura la stessa differenza reti di -11 (un gol segnato e un gol subito in meno per Colantuono). Nell’ultimo periodo i campani hanno incassato ben cinque sconfitte (con Napoli, Lazio, Sampdoria, Juventus e Milan, senza mai entrare nel tabellino marcatori) racimolando un punto nella trasferta di Cagliari dello scorso 26 novembre.

Fiorentina-Salernitana, le scelte di Italiano

Ancora lavoro differenziato per Dragowski, che rende praticamente certa la conferma tra i pali di Terracciano. In difesa, con Nastasic ai box, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Martinez Quarta e Milenkovic, con Igor attardato nella corsa per una maglia da titolare, mentre sulle fasce ci saranno Biraghi a sinistra e Odriozola (insidiato però da Venuti) sulla destra. A centrocampo Castrovilli ancora a parte e Pulgar alla ricerca della miglior condizione: probabile l’impiego di Torreira in cabina di regia con Bonaventura e Maleh (in vantaggio su Duncan) ai lati. Ballottaggio serrato nel tridente offensivo, dove al di là della certezza Vlahovic, potrebbero trovare posto Gonzalez e Saponara, con l’iniziale rinuncia a Sottil e Callejon.

Fiorentina-Salernitana, le scelte di Colantuono

Campani in emergenza: a Salerno sono rimasti gli infortunati Capezzi, Mamadou Coulibaly, Gondo, Ruggeri, Zortea e Strandberg, oltre a Djuric che sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva dopo un contatto diretto con un positivo al Covid non appartenente al gruppo squadra. Schierando il 3-5-2, Colantuono dovrebbe optare per il terzetto Veseli, Gyomber e Gagliolo a protezione di Belec. Linea mediana con Kechrida e Ranieri sui binari laterali, in mezzo Di Tacchio a dirigere le operazioni con la collaborazione di Lassana Coulibaly e Kastanos (favorito su Schiavone), in avanti Simy e Ribery. Ricorrendo alla difesa a quattro, nel pacchetto arretrato Veseli si allargherebbe a destra con Ranieri sul versante opposto, Kechrida in panchina e reparto offensivo potenziato con l’innesto di Bonazzoli.

Fiorentina- Salernitana , le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Maleh, Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Salernitana (3-5-2): Belec, Veseli, Gyomber, Gagliolo, Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri, Simy, Ribery. All. Colantuono

Fiorentina-Salernitana, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Salernitana sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.